Toprak: "Geil, wenn 20.000 dich auspfeifen - und dann gewinnst du"

Nach dem 3:2 im Nordderby grüßt Werder Bremen wieder von oben. Doppeltorschütze Marvin Ducksch erklärte, welche Taktiken zum Sieg beitrugen - und Ömer Toprak spürte ein Stück weit Genugtuung.

Ein "besonderer" Sieg: Ömer Toprak jubelt in Hamburg. imago images/Claus Bergmann

Eine beeindruckende Siegesserie von Ole Werner hat weiter Bestand: Während Werder in der Vorwoche erstmals nach acht Erfolgen gegen Ingolstadt Federn gelassen hatte (1:1), blieb die Auswärtsweste unter dem neuen Trainer makellos. Zum fünften Mal in Folge fuhren die Bremer die Punkte ein - und das nicht irgendwo, sondern beim Hamburger SV.

Besonderen Gefallen an der prickelnden, mitunter sogar hitzigen Atmosphäre, fand SVW-Kapitän Toprak. "Es wurde viel über das Spiel gesprochen, es ist sehr besonders für die Stadt und dieses Gebiet", wurde der 32-Jährige auf der Werder-Website zitiert. "Es ist geil, wenn du auf den Platz gehst, 20.000 pfeifen dich fast die ganze Zeit aus - und dann gewinnst du."

Den HSV "in die Räume gelockt"

Warum Werder gewann? Das verriet Doppeltorschütze Ducksch, zumindest in Ansätzen. "Die Hamburger haben eine ganz eigene Spielweise, die haben sie heute versucht umzusetzen. Wir haben uns da sehr gut darauf eingestellt, wussten, in welche Räume sie spielen wollen, haben die überragend zugelaufen und bewusst Räume freigelassen, in die wir sie locken wollten", erklärte Ducksch, der nun 15 Saisontore auf dem Konto hat. "Das macht einem dann ein Spiel kaputt, wenn man einen Plan hat. Das haben wir heute sehr gut gemacht."

Auch Füllkrug, der Elfmeter-Torschütze zum 2:1, sprach über Taktisches - und lobte HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes. "Sonst treten wir immer sehr dominant auf, mit viel Ballbesitz. Das war heute aufgrund des Gegners etwas anders." Es sei schwer gewesen, den Gegner hoch zu pressen, "weil die einen sehr guten Torwart haben, der gut am Ball ist, deshalb mussten wir teilweise gezwungenermaßen etwas tiefer stehen".

Und während Hamburgs Trainer Tim Walter mit den Schiedsrichterentscheidungen noch haderte, war Werders Coach bestens gelaunt. "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und hätten höher führen müssen", sagte Werner. "Wir kommen schlecht aus der Pause, finden aber die richtigen Antworten. Taktisch waren wir sehr diszipliniert, die Stimmung im Stadion war gut und unter dem Strich war es ein verdienter Sieg", resümierte er.

Zehn Ligaspiele stehen noch aus, am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) empfängt der Tabellenführer Dynamo Dresden. "Wir müssen nächste Woche den Sieg von heute für die Tabelle vergolden", sagte Werner, denn: "Emotional ist es ein Derbysieg, der leider trotzdem nur drei Punkte bringt."