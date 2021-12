Toprak als Werder-Garant: "Wie man sich das wünscht"

Wenn es in dieser Saison um die Punkteausbeute des SV Werder Bremen geht, ist Ömer Toprak ein Garant. Und als Kapitän auch darüber hinaus.

Es war einfach kein Vorbeikommen. Die 96-Profis versuchten es mit hohen Bällen, mit kurzen Bällen, mit tiefen Bällen - doch in den allermeisten Fällen landete dieser dann bei Ömer Toprak, egal ob in der Luft oder am Boden. Eine Zweikampfquote von 78 Prozent belegte die Dominanz, die der Türke als zentraler Mann der Bremer Dreierkette einmal mehr ausstrahlte beim 4:1-Auswärtssieg am vergangenen Sonntag in Hannover.

Toprak mit dem besten Bremer Notenschnitt

Dass der 32-Jährige auch darüber hinaus als prägendster Werder-Profi in Erscheinung trat, bewiesen die 91 Ballkontakte - keiner hatte mehr als der vom kicker mit der Note 1,5 ausgezeichnete Spieler des Spiels. Generell weist Toprak den besten Bremer Notenschnitt (2,75) auf, allerdings flossen auch nur acht der bislang 18 ausgetragenen Zweitligaspiele in die Bewertung mit ein - was eine Aufnahme in die ligaweite Bestenliste bis dato noch verhinderte.

Sechs Spiele verpasste der in seiner Karriere immer mal wieder verletzungsanfällige Verteidiger vom 7. bis zum 12. Spieltag. Wadenprobleme machten ihm zu schaffen. Sein Ausfall wiederum machte sich auch für Werder bemerkbar; in dieser Phase holte der Klub nur einen Sieg, bei drei Niederlagen und zwei Unentschieden.

Wenn Toprak in der laufenden Saison in der Startelf stand, betrug der Punkteschnitt seiner Mannschaft 2,0. Der FC St. Pauli führt die Zweitligatabelle nach dem 18. Spieltag mit 36 Punkten an - doch das sind natürlich nur theoretische Spielchen. Fakt ist: Ohne den Abwehrchef holten die Bremer im Schnitt nur 1,61 Punkte pro Spiel.

Werners Loblied auf Toprak

Ole Werner kennt bislang nur den fitten Ömer Toprak, der immer von Beginn an auflaufen konnte, zuletzt fünfmal in Folge, davon dreimal unter dem neuen Werder-Coach, der komplett auf ihn setzt: "Ömer gehört zu den Spielern, die schon ganz viel erlebt haben und der a) wegen der Erfahrung und b) mit seiner fußballerischen Qualität für uns einfach eine zentrale Rolle spielt" - die dieser, soweit Werner das bislang sagen kann, "voll verkörpert".

Topraks Vertrag läuft aus

Darüber hinaus gehe Toprak "auf und neben dem Platz vorneweg" und bringe seine Fähigkeiten "auf eine Art und Weise ein, wie man sich das von einem Kapitän wünscht", lobte Bremens Trainer. Bleibt zu hoffen, dass er ihm weiterhin verletzungsfrei erhalten bleibt. Auch, weil das neue Jahr für Toprak persönlich zu einem richtungsweisenden werden könnte - sein Vertrag bei Werder läuft zum Saisonende aus.