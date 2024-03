Toppmöllers Geburtstagsgeschenk an die Eintracht? "Den Vorsprung ausbauen"

Nach einem enttäuschenden Februar schrieb die Eintracht in der Woche vor dem 125. Geburtstag wieder positive Schlagzeilen. Ein Sieg zum Jubiläum gegen Hoffenheim würde in zweierlei Hinsicht besonders schmecken.

Auf einen Februar, in dem Eintracht Frankfurt keines von sechs Pflichtspielen gewinnen konnte und obendrein aus der Europa Conference League ausschied, folgte am zurückliegenden Wochenende das ersehnte Positiverlebnis. Zwar fußte der 2:1-Erfolg beim 1. FC Heidenheim keinesfalls auf einer dominanten Vorstellung, die Lage bei der SGE verbesserte er aber nichtsdestotrotz. "Man hat direkt gemerkt, dass die Stimmung gelöster war. Die Jungs haben einen Tick mehr gelacht", erklärte Dino Toppmöller am Freitag vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (Sonntag, 17.30 Uhr, LIVE! bei kicker). In der kommenden Partie kann der Tabellen-Sechste mit einem Sieg gegen den direkten Verfolger seine Tabellenposition festigen und sich um sieben Punkte von der TSG distanzieren.

"Wir wollen diesen Vorsprung ausbauen", gab Toppmöller das klare Ziel vor. Schließlich gilt es, gegen das fünftbeste Auswärtsteam der Liga das 125-jährige Bestehen der Eintracht gebührend zu feiern: "Wir wollen uns und unseren Fans ein Geburtstagsgeschenk machen."

Toppmöller warnte jedoch insbesondere vor Hoffenheims Maximilian Beier, der zuletzt zwei Doppelpacks in Serie schnürte, und der der Eintracht ähnlichen Spielanlage der TSG. "Sie spielen im 3-5-2, sind aber variabel und haben bereits im 3-4-3 oder 4-4-2 mit Raute gespielt. Sie passen sich ein Stück weit dem Gegner an", so Toppmöller. "Wir bereiten uns auf alles vor. Am Ende sollte es nicht über eine Systemfrage entschieden werden. Es geht darum, über die Energie des Stadions ein gutes Spiel zu machen."

Dabei helfen kann aller Voraussicht nach auch das zuletzt von Rückschlägen gebeutelte Mittelfeld-Duo bestehend aus Hugo Larsson und Ellyes Skhiri, das am Donnerstag über "kleine Wehwehchen" im Training klagte."Es wäre wünschenswert, wenn beide in der Startelf stehen können. Wir gehen auch davon aus, aber es ist noch nicht hundertprozentig entschieden."

Bahoya droht bis nach der Länderspielpause auszufallen

Im Sturm, wo man im Winter mit drei Neuzugängen den Bedarf nach Toren zu decken hoffte, stehen Toppmöller hingegen lediglich zwei Kandidaten zur Verfügung. Neben Sasa Kalajdzic (Kreuzbandriss) und Ignacio Ferri Julia (nach Sprunggelenksproblemen im Aufbautraining) fällt nun auch Jean-Matteo Bahoya aufgrund einer Wadenverletzung aus - und das womöglich sogar über die kommende Partie hinaus. "Es kann sein, dass er erst nach der Länderspielpause wieder verfügbar ist", befürchtet Toppmöller. Und weil Top-Scorer Omar Marmoush gegen die Hoffenheimer aufgrund seiner Tempovorteile im offensiven Halbraum spielen dürfte, wird Hugo Ekitiké voraussichtlich zu seiner zweiten Startelf-Berufung in der Bundesliga kommen.

Dabei ist der Winter-Neuzugang aus Paris längst noch nicht bei hundertprozentiger Fitness angelangt. Ekitiké habe am Mittwoch nach einer ersten intensiven Einheit kürzertreten müssen, so der Trainer. "Wir sind guter Dinge. Er müsste morgen im Abschlusstraining dabei sein und dann schauen wir mal, ob es für die Startelf reicht", sagt Toppmöller über seinen Stürmer, der noch immer "mit der Intensität zu kämpfen" hat. "Meine Hoffnung war, dass er nach 70 Minuten gegen Wolfsburg über den Berg ist, dass wir mit ihm immer komplett in der Startelf planen können. Aber wir müssen da einen Tick geduldig sein, um keine Verletzung zu riskieren."

Unrühmliches Jubiläum droht

Am Sonntag geht es für den bislang noch torlosen Franzosen und seine Mannschaft auch darum, zwei unrühmliche Serien zu durchbrechen. Seit dem 12. Dezember, als man in Bremen 2:2 spielte, wartet die SGE nun bereits auf ein Tor nach einem Standard. Besonders sticht dabei eine Schwäche ins Auge: 99-mal schlugen die Eintracht-Akteure in dieser Runde bereits Ecken vor das Tor, keine einzige fand im Anschluss den Weg ins Netz. Zwar besticht ein fitter Ekitiké insbesondere durch sein Tempo und im Dribbling, womöglich kann er aber auch aufgrund seiner Körpergröße von 1,89 Meter ein entscheidender Faktor bei ruhenden Bällen sein.