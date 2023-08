Toppmöller wirbt um Geduld - Frankfurter Reifeprüfung in Mainz

Wo steht die Eintracht sportlich? Mit der Leistung beim Auswärtsspiel in Sofia (1:1) können die Hessen nicht zufrieden sein. Am Sonntag in Mainz wartet eine härtere Prüfung. Ohne Leistungssteigerung droht die erste Saisonniederlage.

Dino Toppmöller peilt mit Frankfurt einen weiteren Sieg am 2. Spieltag in Mainz an. IMAGO/LAPbg

Die Bilanz beim Nachbarn aus Mainz ist ziemlich wolkenverhangen: Von 15 Bundesliga-Auswärtsspielen am Rhein gewann die Eintracht nur einmal (sechs Niederlagen, acht Unentschieden). Dennoch muss es der Anspruch sein, am Sonntag mit drei Punkten die kurze Rückreise nach Frankfurt anzutreten. Der Spielplan meint es gut mit den Hessen. An den ersten fünf Spieltagen treffen sie ausschließlich auf Teams mit einem - teils deutlich - geringeren Etat. Nach dem Auftaktsieg gegen Darmstadt (1:0) steht die SGE auch gegen Mainz, Köln, Bochum und Freiburg in der Pflicht, fleißig Punkte zu sammeln, um sich im oberen Tabellendrittel festzusetzen. Das Saisonziel ist klar definiert: die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb.

Die bisherigen Leistungen lassen Zweifel aufkommen

Allerdings wecken die bisherigen Leistungen Zweifel, ob die Mannschaft schon so weit ist, die Mehrzahl der Spiele in den kommenden Wochen zu gewinnen. Wie schon gegen Darmstadt fiel es dem Team auch in Sofia ungemein schwer, zu klaren Torchancen zu kommen. Nach dem frühen 1:0 wurde es für die Bulgaren nur noch einmal richtig brenzlig, als Randal Kolo Muani und Eric Junior Dina Ebimbe eine Doppelchance vergaben (41.).

Ansonsten spielte die SGE ihre Angriffe nicht sauber und konzentriert zu Ende. Zwei exemplarische Szenen: In der 16. Minute setzte sich Aurelio Buta rechts am Strafraum zunächst gut gegen Tsunami durch, seine Hereingabe landete dann aber beim Torwart, statt bei einem der vier im Strafraum lauernden Mitspieler. Ebenso ungeschickt agierte Jens Petter Hauge, als er in der 51. Minute nach schöner Vorarbeit von Omar Marmoush über die halblinke Seite allein auf den Torwart zusteuerte, sich den Ball aber zu weit vorlegte.

Überraschende Position für Hauge

Trainer Dino Toppmöller setzte den Norweger überraschend als linken Schienenspieler ein, Hauge zahlte das Vertrauen aber nicht zurück. Nach überzeugenden Auftritten in der Vorbereitung war seine Leistung in Sofia ein Rückschritt. Auf der gegenüberliegenden Seite entpuppte sich auch Buta als Schwachpunkt. Der 26-Jährige agierte meist tiefer als Hauge, sodass situativ eine Viererkette entstand. Trotzdem bekam er mit Sofias Linksaußen Welton Felipe ein ums andere Mal große Probleme.

Als ihm der Brasilianer in der 39. Minute davonlief, konnte er sich bei Ronaldo bedanken, dass dieser das Kunststück vollbrachte, die präzise Hereingabe aus zwei Metern nicht im Tor unterzubringen. Das war eine 100-prozentige Chance. Zudem hatte Buta gleich zweimal Glück, dass er für Foulspiele keine Gelbe Karte sah (18., 31.) - in der Summe wäre das Gelb-Rot gewesen. Auch der rechte Innenverteidiger Tuta erwies sich einmal mehr als Schwachstelle, Robin Koch und Willian Pacho agierten in der Abwehr deutlich stabiler und resoluter.

Für welchen Fußball will die Eintracht stehen?

Zugutehalten muss man der Mannschaft, dass sie trotz der pomadigen zweiten Hälfte nur wenig zuließ und lediglich durch einen fulminanten Sonntagsschuss den Ausgleich kassierte. Auch Darmstadt kam am vergangenen Wochenende kaum zu Torgelegenheiten, wenngleich Lilien-Stürmer Luca Pfeiffer Pech bei einem Pfostentreffer hatte. Mainz ist allerdings ein anderes Kaliber als Darmstadt oder Sofia - trotz der 1:4-Niederlage bei Union Berlin am 1. Spieltag. Präsentiert sich die Defensive auch im Rhein-Main-Duell einigermaßen sattelfest? Es ist zu erwarten, dass das Team spürbar stärker unter Druck geraten wird als in den bisherigen Pflichtspielen.

Noch ist nicht so recht ersichtlich, für welchen Fußball die Eintracht stehen will. Es liegt in Toppmöllers Verantwortung, dass sich das schleunigst ändert und eine klare DNA erkennbar wird. Bei seiner Vorstellung hatte er Offensivfußball angekündigt und betont: "Wir wollen positive Troublemaker sein, den Gegner vor Probleme stellen und durch eine intensive, leidenschaftliche Spielweise unangenehm sein." Davon war seine Elf zumindest in der zweiten Hälfte in Sofia weit entfernt. Am Freitag warb Toppmöller um Geduld: "Insgesamt sind wir am Beginn einer Entwicklung, das ist ein gerade angelaufener Prozess. Wir sind noch nicht lange zusammen. Mir gefällt sehr gut, dass wir eine gewisse defensive Stabilität haben. Das muss erst mal die Basis sein. Im Laufe der Saison wollen wir uns natürlich fußballerisch entwickeln."

Kolo Muani verkaufen? Kein Grund für ein Vabanquespiel

Zu denken geben sollte den Verantwortlichen, dass Randal Kolo Muani wie schon in der vergangenen Spielzeit die Lebensversicherung in der Offensive ist. Gegen Darmstadt und Sofia erzielte der Franzose die einzigen Tore, beim 7:0-Erfolg in der ersten DFB-Pokal-Runde in Leipzig traf er zum wichtigen 1:0. Die Bosse sollten ernsthaft in Erwägung ziehen, dem von Kolo Muani avisierten Wechsel zu Paris St. Germain einen Riegel vorzuschieben - selbst für den Fall, dass der französische Meister auf den letzten Drücker noch die aufgerufenen 100 Millionen Euro bietet.

Nicht vergessen werden sollte, dass in Daichi Kamada bereits der zweitbeste Torschütze der vergangenen Spielzeit nicht mehr da. Da Kolo Muani in Frankfurt bis 2027 unter Vertrag steht und auch im kommenden Sommer nach der Europameisterschaft noch einen hohen zweistelligen Millionenbetrag einbringen dürfte, besteht kein Grund für ein Vabanquespiel. Die Frage, ob er das Risiko eines so späten Verkaufs für vertretbar hielte, wollte Toppmöller am Freitag nicht beantworten.