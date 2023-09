Toppmöller: "Was gibt es Schöneres als ein Flutlichtspiel im ehrwürdigen Ruhrstadion?"

Frankfurts Trainer Dino Toppmöller gerät vor dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum ins Schwärmen. Zieht seine Mannschaft die richtigen Lehren aus dem hart umkämpften 1:1 in Mainz am 2. Spieltag?

Die schwache Bilanz der Eintracht in Bochum schiebt Deino Toppmöller ebenso beiseite wie die seit bald einem Jahr andauernde Auswärtsmisere. Vielmehr betont der SGE-Coach vor dem Duell am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) das Positive: "Wir gehen mit Vorfreude ins Spiel. Was gibt es Schöneres als ein Flutlichtspiel im ehrwürdigen Ruhrstadion in Bochum? Volles Haus, guter Platz, gute Stimmung, knackige Zweikämpfe - das ist doch das, wofür wir Fußball spielen." Toppmöller weiß, wovon er spricht. In der Saison 2001/02 spielte er selbst für den VfL, sein Vater Klaus arbeitete von 1994 bis 1999 als Trainer in Bochum.

Es reicht nicht, den Kampf anzunehmen

Der heutige Coach ahnt, dass auf sein Team ein "knackiges Auswärtsspiel" zukommt, ähnlich wie vor drei Wochen in Mainz. "Dort haben wir den Kampf angenommen, spielerisch hatten wir aber Probleme, gegen diesen hohen Druck nach vorne zu kommen, uns herauszukombinieren", blickt Toppmöller zurück. Teilweise blieben nur unpräzise Befreiungsschläge, die zu diesem Zeitpunkt noch fehlenden Automatismen waren deutlich zu erkennen.

"Es ist wichtig, dass wir nicht nur den Kampf annehmen, sondern auch spielerische Lösungen finden und besser mit dem Ball agieren als in Mainz", fordert der Trainer.

Ngankam ist ein Startelf-Kandidat

Drängt in die Startelf: Jessic Ngankam. IMAGO/Kessler-Sportfotografie

Er rechnet damit, dass auch der VfL versuchen wird, seine Elf früh unter Druck zu setzen und in Zweikämpfe zu verstricken. "Sie spielen viel Mann gegen Mann", weiß Toppmöller und kündigt an: "Wir wollen versuchen, uns spielerisch zu lösen, dürfen uns aber auch nicht zu schade sein, einfache Lösungen zu finden." Beispielsweise in Umschaltmomenten Bälle hinter die Kette zu spielen.

Wer im Sturm auf solche Zuspiele lauern wird, lässt Toppmöller offen. Der bisher ausschließlich als Joker eingesetzte Jessic Ngankam sei "auf jeden Fall ein Startelf-Kandidat", das freilich gilt auch weiterhin für Omar Marmoush. Grundsätzlich sei es auch eine Option, mit beiden zu starten.

Allerdings gibt Toppmöller zu bedenken: "Was eventuell dagegen spricht: Wie viele Spieler hast du zum Nachlegen, wenn verletzungsbedingt etwas passiert?"

Gibt Nationalspieler Pacho grünes Licht?

Vermutlich keinen, da Lucas Alario wegen Zahnproblemen auszufallen droht und nach seiner Knie-OP in der Sommerpause ohnehin noch einen gewaltigen Rückstand aufweist. Im Test gegen Wehen Wiesbaden stand der Argentinier in der vergangenen Woche erstmals wieder auf dem Feld. Auch Sechser Kristijan Jakic (Knieprobleme) ist ein Wackelkandidat, wäre aber wohl ohnehin keine Option für die erste Elf.

Ansonsten sind alle Mann fit.

Auch der erst am Donnerstagabend von der Nationalmannschaft zurückgekehrte Verteidiger Willian Pacho wird voraussichtlich von Beginn an auflaufen. "Ich werde mit ihm noch ein Gespräch führen. Wenn er grünes Licht gibt, steht er in der Startelf", kündigt der Coach an.

Die fußballerische Entwicklung ist unverkennbar

Freut sich über die spielerische Entwicklung seiner Frankfurter Mannschaft: Trainer Dino Toppmöller. IMAGO/Passion2Press

Zuversichtlich stimmt den 42-Jährigen die individuelle und mannschaftstaktische Entwicklung der vergangenen Wochen. "Es macht extrem viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Sie sind sehr wissbegierig und fleißig." Die Spielkontrolle und das Positionsspiel im Rückspiel gegen Levski Sofia (2:0) und im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln (1:1) beeindruckten. Das Ergebnis gegen die Rheinländer ärgert Toppmöller aber noch immer. Er weiß: Solche Spiele können in der Endabrechnung der Saison verdammt wehtun.

Toppmöller und der Makel gegen Köln

"So schön das Spiel gegen Köln war, was Ballbesitz und Spielkontrolle betrifft, wir haben nicht gewonnen. Das war schon ein Makel. Dieses Spiel musst du einfach gewinnen. Wir sollten nicht allzu viele Spiele mit so einer Spielkontrolle haben, die wir nicht gewinnen. Das wäre nicht förderlich. Trotzdem war es ein guter Schritt in die richtige Richtung", sagt der Trainer.

Jeder Erfolg und jedes gute Spiel seien hinsichtlich der Entwicklung enorm wertvoll: "Dadurch wird das Vertrauen gestärkt, das die Spieler in das Trainerteam haben und die Trainer in die Spieler. Mit Erfolgserlebnissen kann das Ganze noch schneller zusammenwachsen."

Große Chance in der englischen Woche

Die kommenden neun Tage mit dem Auswärtsspiel in Bochum und den Heimspielen gegen Aberdeen und Freiburg bedeuten eine riesige Chance. Gelingt es der Eintracht, diese Duelle für sich zu entscheiden, könnte im und um den Verein herum eine Euphorie entstehen, die das Team durch die gesamte Hinrunde trägt. Denn die vergangenen Jahre haben gezeigt: Hat die Eintracht erst mal einen Lauf, ist sie nur schwer zu bremsen. Umgekehrt gilt das allerdings auch, siehe die jüngsten beiden Rückrunden.