Toppmöller vor Hessenderby: "In diesem Spiel ist die Taktik zweitrangig"

In den kommenden Wochen trifft Eintracht Frankfurt auf nahezu den gesamten Tabellenkeller. Den Anfang macht das Derby beim SV Darmstadt 98. Dino Toppmöller ist vorbereitet.

Es scheint tief in der Vereins-DNA verankert, dass die Eintracht mit klaren Favoritenrollen ihre Probleme hat. Unzählige Trainer haben versucht, der "Diva vom Main" ihre Flausen auszutreiben. Dauerhaften Erfolg in dieser Hinsicht konnte kaum einer nachweisen. Für Dino Toppmöller beginnt jetzt die heiße Phase. Den Auftakt macht am Samstag das Duell beim Tabellenschlusslicht Darmstadt 98 (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), danach kommt der Tabellen-16. Mainz 05, dann geht es zum 17. nach Köln, ehe der 14. aus Bochum kommt. Vier Spiele, in denen die Eintracht ihre Europapokalambitionen untermauern - oder eben beste Aussichten verspielen kann.

Toppmöller will noch gar nicht so weit vorausschauen. "Ich bin grundsätzlich kein Freund davon, mir die nächsten drei, vier, fünf Spiele anzuschauen. Ich habe im Dezember auch nicht dagesessen und gesagt: Wir spielen jetzt gegen Bayern, Leverkusen, Gladbach und Leipzig und gedacht: Das wird schwer. Wir haben uns damals nur auf Bayern konzentriert. Jetzt schauen wir ausschließlich auf Darmstadt", erklärte der Eintracht-Coach. "Es ist für uns wichtig, nur von Spiel zu Spiel zu denken. Das ist zwar eine Floskel, aber es ist die beste Herangehensweise. Zumindest kenne ich keine besser", fuhr der 43-Jährige fort.

Zumindest für sich selbst hat Toppmöller aber sehr wohl schon vorausgeschaut. Er hat nämlich ausgerechnet, wie viele Punkte Eintracht Frankfurt in der Vorsaison in eben diesen bevorstehenden Spielen geholt hat. Darmstadt spielte damals bekanntlich noch in der 2. Liga. Daher hat der Fußball-Lehrer den aktuellen Aufsteiger in seinen Gedanken mit dem letztjährigen Auf- und späteren Absteiger Schalke 04 ersetzt: "Es ist nicht so, dass wir im vergangenen Jahr gegen diese Gegner im Vorbeigehen zwölf Punkte eingesackt haben. Es waren gerade mal fünf. Wir sollten mit Demut an die Sache rangehen und den nötigen Respekt zeigen."

Nur drei der jüngsten neun Duelle mit Tabellen-18. konnte die SGE für sich entscheiden. Bei allem Respekt vor den Gegnern betonte Toppmöller jedoch auch recht klar: "Das wir uns aufgrund unserer Qualität am Ende durchsetzen müssen, das steht außer Frage. Ich will jetzt auch keinen Gegner größer machen als er ist."

Rode und Kalajdzic gegen Darmstadt einsatzbereit

Mit zu viel Respekt auf Darmstädter Seite sollten die Frankfurter am Samstag nicht rechnen. Die Lilien waren in den meisten Spielen dieser Saison ein deutlich unangenehmerer Gegner, als ihre Punkteausbeute vermittelt. "Darmstadt ist eine Mannschaft, die auch weiß, wie man Fußball spielt. Die Jungs haben das Herz am richtigen Fleck, sie marschieren", betont Toppmöller, der eine hitzige Atmosphäre auf dem Rasen und den Rängen erwartet: "Es wird scheppern, wir sind bereit, es kann ruhig scheppern."

Im Vorfeld des "Hessenderbys", wie es Toppmöller selbst betitelte, bleiben die gewohnten Abläufe unangetastet: An diesem Freitag, einen Tag vor dem Spiel, stand nach dem Abschlusstraining die übliche Gegneranalyse auf dem Programm. "Morgen liegt dann der volle Fokus auf uns. In der letzten Sitzung vor dem Spiel geht es um den Matchplan", erklärte Toppmöller. Eine "wichtige Message" gebe er seinen Jungs vor diesem Spiel aber gesondert mit: "In diesem Spiel geht es etwas weniger um Taktik, sondern um die richtige Einstellung, die richtige Mentalität und Intensität. Das ist nicht nur gegen Darmstadt so. Wenn du eine hohe Emotionalität an den Tag legst, ist die Taktik eher zweitrangig."

Nach über viermonatiger Verletzungspause steht mit Sebastian Rode ein waschechter Hesse pünktlich zum Derby wieder zur Verfügung. Der 33-Jährige hat alle Einheiten in dieser Woche absolviert und gut verkraftet. "Ich habe ein gutes Gespräch mit ihm gehabt, er ist bereit", so Toppmöller, der kein Geheimnis drum machen wollte: "Er wird im Kader sein." Personell gab es ohnehin nur gute Nachrichten. Sasa Kalajdzic, der am Dienstag und Mittwoch wegen einer in Leipzig erlittenen Fußblessur kürzertreten musste, ist einsatzbereit.