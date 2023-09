Toppmöller verlangt mehr Tore als Karten: Götze gerät in Rückstand

In Bochum sah Mario Götze mal wieder eine Gelbe Karte wegen Meckerns, was Erinnerungen an die vergangene Saison weckt. Trainer Dino Toppmöller forderte von dem Mittelfeldspieler schon vor Beginn der Spielzeit mehr Tore als Gelbe Karten.

Das häufige Reklamieren beim Schiedsrichter ist eine generelle Unsitte in der Bundesliga. Die Eintracht ist da keine Ausnahme. Besonders oft im "Brennpunkt": Mario Götze, der nach vier Spieltagen am häufigsten gefoulte Spieler der Liga (13-mal). In Bochum (1:1) kassierte er die erste Gelbe Karte in dieser noch jungen Saison, wenig überraschend wegen Meckerns. Als die Eintracht in der 76. Minute konterte, kreuzte sich sein Laufweg mit dem von Felix Passlack, Götze kam zu Fall. Die Pfeife von Schiedsrichter Benjamin Brand blieb stumm - eine strittige, aber vertretbare Entscheidung. Nicht aber für Götze, der im Anschluss so lange reklamierte, bis er verwarnt wurde.

Götzes Meckern war schon Glasner ein Dorn im Auge

Das weckt Erinnerungen an die vergangene Saison. Bis zur WM in Katar wurde Götze kein einziges Mal verwarnt, danach häuften sich aber die Karten. Fünfmal in der Bundesliga und zweimal gegen Neapel in der Champions League sah er den Gelben Karton, weil er reklamierte. Ein weiteres Mal wurde er in Köln verwarnt, als er die schnelle Ausführung eines Freistoßes unterband. Lediglich seine zwei Verwarnungen im DFB-Pokal resultierten aus Foulspielen.

Die Disziplinlosigkeit des Weltmeisters war auch Ex-Coach Oliver Glasner ein Dorn im Auge. "Es reicht jetzt", sagte der Österreicher schon Mitte März nach dem Spiel in Neapel, "ich habe ihm unmittelbar auf dem Platz gesagt, dass das jetzt die letzte Gelbe Karte wegen Meckerns war." Wenig später sah Götze in Leverkusen die 5. Gelbe Karte wegen Meckerns und musste eine Gelbsperre abbrummen. In Hoffenheim folgte aus dem gleichen Grund eine weitere Gelbe Karte.

Toppmöller verlangt mehr Tore als Gelbe Karten

Der neue Trainer Dino Toppmöller sagte vor dem Bundesligaauftakt gegen Darmstadt mit einem Schmunzeln, dass Götze ruhig mehr Tore schießen als Gelbe Karten kassieren darf. So gesehen steht es in der Bundesliga nach dem 4. Spieltag 0:1, denn getroffen hat Götze bisher lediglich im DFB-Pokal, wo Frankfurt 7:0 bei Lok Leipzig gewann.

Nach den Abgängen von Randal Kolo Muani, Jesper Lindström und Daichi Kamada kommt es beim Toreschießen nun umso mehr auch auf Götze an. Doch die Statistik weist für ihn in dieser Bundesliga-Saison noch keinen Torschuss aus.

Der weite Weg zum Tor

Was auffällt: Häufig zieht es Götze vom Zentrum raus auf den Flügel, in die torgefährlichen Räume kommt er eher selten. "Mario hat ein so ein gutes Gespür, dass er die Entscheidungen auf dem Platz selbstständig treffen kann und trifft. Er kann das Spiel super lesen und braucht von uns nicht viele Vorgaben", meint Toppmöller und erläutert: "Grundsätzlich ist es schon die Idee, dass er sich oft im Halbraum bewegt, auch mal auf der Zehnerposition, aber auch die Möglichkeit hat, auf den Flügel rauszukippen, damit ein anderer Spieler ins Zentrum stoßen kann. Es ist aber in unserem Sinne, dass er auch immer mal aus einer zentraleren Position heraus agiert, weil er da den kürzeren Weg zum Tor hat."

Dabei gehe es nicht nur darum, selbst zum Abschluss zu kommen, sondern auch "Steckpässe in den Lauf von Mitspielern hinter die Kette zu spielen". In Bochum bereitete Götze die ersten beiden Chancen von Jessic Ngankam und Eric Junior Dina Ebimbe direkt vor, auch die Top-Möglichkeit von Hugo Larsson leitete er mit ein. In der zweiten Hälfte baute er dann aber deutlich ab.

Es wäre unfair, von Götze plötzlich Tore wie am Fließband zu verlangen. Der 31-Jährige agiert längst nicht mehr so offensiv wie in jungen Jahren, versteht sich mehr als Stratege. Klar ist aber auch: Da die Sturmproblematik frühestens im Januar behoben werden kann, muss sich das Toreschießen auf mehr Schultern verteilen als bisher.