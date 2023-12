Toppmöller: "Sie sind in der Lage, den Favoriten zu ärgern"

Mit dem Pokalkracher in Saarbrücken und dem Heimspiel gegen den FC Bayern steht die Eintracht vor einer anspruchsvollen, aber auch attraktiven Woche. Nach den jüngsten drei Niederlagen fordert Trainer Dino Toppmöller von seinen Spielern eine "hohe Emotionalität".

Die Partie am Mittwochabend (18 Uhr, LIVE! bei kicker) in Saarbrücken ist für die Eintracht bereits das 23. Pflichtspiel in dieser Saison. Bei den Nationalspielern kommt noch das eine oder andere Länderspiel dazu. Dementsprechend gewinnt die Belastungssteuerung eine immer größere Bedeutung. Dies erklärt, weshalb Mario Götze und Fares Chaibi zuletzt in Augsburg nicht zur ersten Elf zählten. "Wir haben gesehen, was mit Ellyes Skhiri passiert ist (Muskelverletzung, Anm. d. Red). Dafür gab es eigentlich keine Anzeichen, aber wir haben gegenüber den Jungs eine Verantwortung", sagt Toppmöller. Die Entzündungswerte der Spieler würden permanent überwacht. Toppmöller muss jede Woche aufs Neue abwägen, wem er eine Pause gönnt.

Götze kehrt zurück - Chance für Jakic?

Nach Götzes Startelf-Einsatz gegen PAOK Saloniki brachte er den Mittelfeldspieler in Augsburg bewusst nur als Joker, damit er in Saarbrücken mit "maximaler Frische" spielen kann. Auch Chaibi dürfte in die erste Elf zurückkehren, allein schon mit seinen gefährlichen Standards könnte er für die Eintracht zum Türöffner werden. In der 2. DFB-Pokal-Runde fiel die Frankfurter Führung bei Viktoria Köln (2:0) nach einer Chaibi-Ecke. Ansgar Knauff und Paxten Aaronson müssen ihre Plätze in der ersten Elf voraussichtlich räumen.

Eine Chance könnte sich womöglich für Kristijan Jakic ergeben. Die Partie beim Drittligisten erscheint wie maßgeschneidert für die spielerisch limitierte Kämpfernatur, mit seinem Ausraster infolge der Gelb-Roten-Karte gegen PAOK stellte sich der Kroate allerdings jüngst ins Abseits. "Wir brauchen maximale Disziplin und einen kühlen Kopf", fordert Toppmöller. Zugleich verlangt er, "hohe Emotionalität" auf den Platz zu bringen. Ein Balanceakt.

Dem DFB-Pokal misst der Coach einen "extrem hohen Stellenwert" bei. Toppmöller weist darauf hin, dass der Pokal die jüngere Vergangenheit der Eintracht "maßgeblich beeinflusst" hat. Erst der spektakuläre 3:1-Sieg gegen die Bayern im Pokalfinale 2018 öffnete der Eintracht die Tür nach Europa. Ohne diesen Erfolg wäre die beachtliche Entwicklung des Klubs nicht möglich gewesen.

Toppmöller spricht von "zwei geilen Spielen"

Nachdem Saarbrücken in den ersten beiden Pokalrunden Karlsruhe und den FC Bayern ausgeschaltet hat (2:1), ist man bei der Eintracht gewarnt. "Es ist nicht einfach, dort zu spielen. Sie sind in der Lage, den Favoriten zu ärgern. Aber wir wollen uns nicht ärgern lassen und in die nächste Runde einziehen", betont Toppmöller. Es liegt auf der Hand, dass sich seine Mannschaft keinen weiteren blutleeren Auftritt wie in Augsburg erlauben darf. Sonst droht ein ähnliches Schicksal wie vor 19 Jahren, als die Eintracht letztmals nach Saarbrücken reiste und in der 2. Liga eine 0:3-Niederlage kassierte.

Diesmal geht es nicht allein darum, in die nächste Runde einzuziehen, sondern auch um ein gutes Gefühl und neues Selbstvertrauen vor dem Bundesligahit gegen Bayern München am Samstag. "Das sind zwei richtig geile Spiele, auf die wir uns freuen", bekräftigt Toppmöller. Zumindest in Saarbrücken ist ein Sieg Pflicht. Andernfalls käme ausgerechnet vor dem Duell mit Toppmöllers Ex-Klub einige Unruhe auf.