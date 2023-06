Toppmöller neuer Eintracht-Trainer: "War nur eine Frage der Zeit"

Eintracht Frankfurt hat die Verpflichtung von Dino Toppmöller offiziell gemacht. Der langjährige Nagelsmann-Assistent tritt seinen ersten Cheftrainer-Posten in der Bundesliga an - wovon auch Bayern profitiert.

Nach drei Jahren als Co- wird Dino Toppmöller ab dem 1. Juli wieder Cheftrainer - und das erstmals in der Bundesliga: Am Montagmorgen bestätigte Eintracht Frankfurt, dass der 42-Jährige wie erwartet zur neuen Saison die Nachfolge von Oliver Glasner antreten wird. Toppmöller erhält beim DFB-Pokal-Finalisten und Europa-Conference-League-Starter einen Vertrag bis 2026.

"Es war nur eine Frage der Zeit, bis Dino Toppmöller in der Bundesliga als Cheftrainer arbeitet", sagt SGE-Sportvorstand Markus Krösche. "Wir sind froh, ihn mit seiner Expertise, seinem tiefgreifenden Fußballverständnis und seiner hohen zwischenmenschlichen Kompetenz für uns gewonnen zu haben. In den letzten Jahren konnte er bereits in unterschiedlichen Funktionen wertvolle Erfahrungen sammeln und Erfolge feiern. Dino hat gelernt, mit wenigen Mitteln in Düdelingen Großes zu leisten und junge, entwicklungsfähige Spieler als hauptverantwortlicher Cheftrainer auf die nächste Stufe zu heben."

Toppmöller: "Wir haben die gleiche Idee von Fußball"

Die Bundesliga erlebt damit eine Premiere: Erstmals trainiert jemand eine Mannschaft, bei der bereits dessen Vater Trainer war. Klaus Toppmöller hatte die Hessen von Juli 1993 bis April 1994 betreut. Toppmöller junior verbrachte die Saison 2002/03 als Spieler bei der damals zweitklassigen Eintracht (16 Spiele, drei Tore).

"Die Entwicklung von Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren war beeindruckend. Aufgrund meiner Vergangenheit hatte ich immer ein besonderes Verhältnis zur Eintracht, habe den Weg des Klubs konstant verfolgt", zitiert die SGE Toppmöller selbst. "Der eingeschlagene Weg passt zu mir, wir haben die gleiche Idee von Fußball. Als Spieler durfte ich 2003 im damaligen Waldstadion beim 6:3 gegen Reutlingen auf dem Platz stehen und den Aufstieg feiern. Nun als Cheftrainer zurückzukehren zu diesem Klub mit seiner großartigen Emotionalität und seinen einzigartigen Fans im Herzen von Europa, bedeutet für mich Ehre und Herausforderung zugleich. Ich bin sicher, wir werden auch künftig gemeinsam tolle Fußballfeste erleben."

Eintracht verpflichtet auch zwei neue Co-Trainer

Toppmöller bringt zwei Co-Trainer mit: Der Portugiese Nelson Morgado, mit dem er bereits in Luxemburg arbeitete, kommt von der AS Monaco und wird sich schwerpunktmäßig dem Thema Analyse im Trainerteam annehmen. Auch der gebürtige Darmstädter Erwin Bradasch, zuletzt Trainer beim luxemburgischen Klub CS Grevenmacher, stand Toppmöller bereits als Assistent zur Seite und ist nun wieder mit ihm vereint. Außerdem wird Torwarttrainer Jan Zimmermann Teil des Trainerteams. Auch das Analyseteam um Marco Schuster, Marco Russ, Niklas Lanwehr und Sebastian Saglimbeni bleibt nach Eintracht-Angaben bestehen.

Als Cheftrainer arbeitete Toppmöller bislang lediglich beim luxemburgischen Topklub F91 Dudelange (2016 bis 2019) und beim belgischen Zweitligisten Royal Excelsior Virton (Juli bis Dezember 2019), ehe er im Sommer 2020 Assistent von Julian Nagelsmann bei RB Leipzig wurde. Dort traf er bereits auf den heutigen Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche und den künftigen Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung. Nagelsmann folgte er ein Jahr später auch zum FC Bayern. In der Saison 2021/22 vertrat Toppmöller seinen damals an Corona erkrankten Chef sogar in vier Pflichtspielen. Die Bilanz: zwei Siege in der Bundesliga, einer in der Champions League - und die 0:5-Niederlage im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach.

Ablöse für Bayern - "Dort hat er nach wie vor einen sehr guten Ruf"

Beim Rekordmeister wurde er wie Nagelsmann im April beurlaubt. Deshalb müssen die Frankfurter eine Ablöse an den FC Bayern zahlen, bei dem sein Vertrag bis zuletzt lief. Nun soll Toppmöller bei der Eintracht nach einer Saison mit vielen Höhen und Tiefen seine bislang gesammelten Trainererfahrungen einbringen. Trainingsstart ist am 10. Juli.

"Ich habe Dinos Weg schon lange verfolgt", so Krösche, "und konnte mir in Leipzig selbst ein Bild von seiner Art des Arbeitens, die geprägt von einem hohen taktischen Verständnis und analytischer Fähigkeiten ist, machen. Es war keine Überraschung, dass Julian Nagelsmann ihn mit zum FC Bayern München genommen hat. Auch dort hat er nach wie vor einen sehr guten Ruf. Die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, passt zu unserer Philosophie. Und als ehemaliger Eintracht-Spieler wird Dino, der fließend Englisch und Französisch spricht, keine Probleme haben, sich schnell in Frankfurt zurechtzufinden."