Toppmöller muss improvisieren - Viererkette mit Smolcic und Pacho?

Um als Gruppenerster direkt ins Achtelfinale der Conference League einzuziehen, darf sich die Eintracht am Donnerstagabend in Helsinki keinen Ausrutscher erlauben. Trainer Dino Toppmöller muss in der Abwehr improvisieren.

Will mit seiner Eintracht als Gruppenerster direkt ins Achtelfinale: Dino Toppmöller. IMAGO/Jan Huebner

Trotz der Dominanz beim 6:0-Schützenfest gegen Helsinki vor zwei Wochen wird die Partie in Finnland kein Spaziergang. Dafür sorgen allein schon die Ausfälle von Robin Koch (Wadenprobleme) und Tuta (Schulterprellung). Die Verteidiger sind zwei der Garanten für die defensive Stabilität in dieser Saison. Toppmöller muss improvisieren. Umstellen müssen sich seine Spieler auch, weil die Partie auf Kunstrasen stattfindet. Deshalb absolviert die SGE ihr Abschlusstraining diesmal vor Ort und nicht wie sonst am Waldstadion.

Die nächste Chance für Smolcic

Innenverteidiger Hrvoje Smolcic wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von Beginn an auflaufen. Der Kroate agierte im ersten Duell mit dem finnischen Meister zwar unglücklich, überzeugte zuletzt aber im Auswärtsspiel bei Union Berlin, wo er zur Pause den angeschlagenen Tuta ersetzte.

Offen ist, ob Toppmöller auf eine Dreier- oder Viererkette setzt. Entscheidet er sich für die Viererkette, würden mit Smolcic und Willian Pacho zwei Linksfüßer in der Innenverteidigung auflaufen, als Rechtsverteidiger käme Aurelio Buta infrage. Bei einer Dreierkette könnte der gelernte Sechser Kristijan Jakic aushilfsweise den rechten Innenverteidiger geben. Alternativ könnten Makoto Hasebe zentral und Smolcic rechts auflaufen. Der Coach lässt sich nicht in die Karten blicken.

"Das Spiel wird kein Selbstläufer, wir sollten auf der Hut sein", warnt Toppmöller. Einen Ausrutscher darf sich seine Mannschaft nicht erlauben, da nur die Gruppensieger direkt ins Achtelfinale einziehen. "Wir streben den ersten Platz an, dafür müssen einen weiteren Schritt gehen", fordert der Trainer. Es ist damit zu rechnen, dass PAOK Saloniki seine Heimspiele gegen Aberdeen und Helsinki gewinnt. Die Entscheidung über den Gruppensieg fällt deshalb wahrscheinlich am 30. November in Frankfurt, wenn die Eintracht den griechischen Traditionsklub empfängt.

Ngankam aus dem Kader gestrichen

Keine Rolle spielen wird Jessic Ngankam, der aus Leistungsgründen nicht im Flieger nach Helsinki saß. Ein deutliches Zeichen an den Stürmer, der die Erwartungen bislang nicht erfüllt. "Wir wissen, dass er es besser kann, und verlangen von ihm, dass er es besser macht", sagte Toppmöller kürzlich nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund. Schon da stand Ngankam nicht im Kader. Dies sei als "Hinweis" zu verstehen gewesen, dass der Neuzugang "einen Tick" mehr machen müsse.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Helsinki erklärte Toppmöller, dass Ngankam diese Woche und die Länderspielpause nutzen solle, um "maximal fit" zu werden. Der Coach sieht noch das "eine oder andere Defizit", betont aber: "Jessic ist ein wichtiger Spieler, den wir nicht abschreiben." In Frankfurt trainiert der Stürmer unter der Anleitung von Athletiktrainer Markus Murrer gemeinsam mit den nicht für die Conference League gemeldeten Philipp Max und Lucas Alario.

Fitnessprobleme gab es schon unter Dardai

Von außen betrachtet ist es unerklärlich, weshalb Ngankam im November (!) noch immer keine Top-Verfassung erreicht hat. Schon sein früherer Trainer in Berlin, Pal Dardai, war mit dem Fitnesszustand des Angreifers nicht zufrieden. "Es ist unsere Verantwortung, jeden Spieler in die bestmögliche Form zu bringen", sagt Toppmöller zwar. Primär steht allerdings der Spieler in der Verantwortung.

Nach den Abgängen von Randal Kolo Muani und Rafael Borré bot sich Ngankam die Riesenchance, im Sturm so richtig durchzustarten - bislang ließ er sie verstreichen. Aktuell hat Ignacio Ferri Julia die Nase vorne. Der 19-Jährige aus der eigenen Jugend nutzte die Gunst der Stunde und schoss zuletzt im Auswärtsspiel bei Union Berlin sein erstes Bundesliga-Tor. Gut möglich, dass er am Donnerstagabend in Helsinki abermals als Joker ins Spiel kommt. Ngankam muss ich eine solche Chance nun erst mal wieder hart erarbeiten.