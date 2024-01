Toppmöller, Krösche und Rode mit bemerkenswert selbstkritischen Tönen

31 Punkte aus 19 Spielen stellen eine starke Zwischenbilanz dar, plötzlich ist sogar Leipzig nur noch zwei Punkte entfernt. Die Leistung beim 1:0-Erfolg gegen Mainz stellt in Frankfurt allerdings niemanden zufrieden, im Spiel nach vorne gibt es reichlich Luft nach oben.

Trainer Dino Toppmöller setzte am Freitagabend überraschend auf ein 4-4-2, nachdem er zuletzt in Leipzig (1:0) und Darmstart (2:2) auf eine 3-4-3-Grundordnung vertraut hatte. Wenn Frankfurt das Spiel aufbaute, blieben Eric Junior Dina Ebimbe und Ansgar Knauff meist weit draußen auf den Flügeln, der etatmäßige Mittelfeldspieler Donny van de Beek bewegte sich als zweite Spitze häufig auf einer Linie mit Keilstürmer Sasa Kalajdzic. Im zentralen Mittelfeld zogen Hugo Larsson und Mario Götze als Doppelsechs die Fäden. Gegen den Ball wurde aus der Viererkette meist eine Fünferkette (5-2-3), indem sich Dina Ebimbe zurückfallen ließ.

Kalajdzic und van de Beek ohne Torschuss

Trotz der Doppelspitze blieben die Hessen in der Offensive ungewöhnlich harmlos. Kalajdzic und van de Beek hingen meist in der Luft und gaben keinen einzigen Torschuss ab. Der Auftritt erinnerte an das langweilige Gekicke zu Saisonbeginn, als es im vorderen Drittel an Abstimmung, Präzision und Strafraumbesetzung mangelte.

Der mühsam errungene Sieg durch Mario Götzes Zufallstreffer kann die Probleme nicht kaschieren. "Defensiv haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht und wenig zugelassen, bis auf ein paar Flanken. Nach vorne war es aber kein gutes Spiel von uns. Wir waren viel zu träge und fahrig im Spielaufbau, haben es nicht geschafft, Positionen zu überspielen und wenig Läufe in die Tiefe gemacht", resümiert Toppmöller.

Müsste die Mannschaft in ihrer Entwicklung mittlerweile nicht weiter sein? Kapitän Sebastian Rode antwortet: "Das denkt man immer wieder, und dann kommen solche Rückfälle in vergangene Tage. Daran müssen wir arbeiten. Es ist vor allem zu Hause nicht unser Anspruch, so aufzutreten." Toppmöller hätte sich gewünscht, über die Außenverteidiger häufiger in Zwei-gegen-eins-Situationen auf den Flügeln zu kommen. Aber: "Wenn du sehr träge spielst, kommst du nicht in Überzahlsituationen."

"Wir müssen viel besser Fußball spielen"

Auch Sportvorstand Markus Krösche ist unzufrieden. "Wir müssen viel besser Fußball spielen", fordert der 43-Jährige und analysiert: "Wir müssen auch an der Bewegung ohne Ball arbeiten, um deutlich mehr Torchancen kreieren zu können. Wenn du zu statisch bist, ist es relativ einfach verteidigt zu werden. Das müssen wir in den nächsten Wochen besser machen." In den kommenden Spielen in Köln und gegen Bochum ist Frankfurt wie gegen Mainz der klare Favorit. Ohne deutliche Leistungssteigerung drohen allerdings Rückschläge im Kampf um die internationalen Plätze.

Vielleicht könnte es helfen, in Ballbesitz wieder auf eine Dreierkette zu setzen, um den zuletzt bemerkenswert torgefährlichen Niels Nkounkou im 3-4-3 oder 3-5-2 auf der linken Seite weiter nach vorne schieben zu können. Rechtsfüßer Knauff kann mit seinem schwachen linken Fuß keine ordentlichen Flanken schlagen. Das trug dazu bei, dass Sturmhüne Kalajdzic nicht richtig gefüttert wurde. Zumal über die rechte Seite von Eric Junior Dina Ebimbe zu wenig kam.

Wenn aus dem Spiel heraus nichts geht, darf es gerne auch mal eine Flanke aus dem Halbfeld sein. Kalajdzics Kopfballstärke muss die Eintracht zu einer Waffe machen. In den bisherigen drei Einsätzen der Leihgabe aus Wolverhampton ist das nicht gelungen. Krösche erläutert: "Wir spielen immer um die Box herum, sind nicht wirklich zielstrebig, flanken zu wenig und versuchen es immer noch mal kurz."

Mehr Power mit Marmoush - und Ekitike?

Im Fußball sind solch selbstkritische Töne nach Siegen keine Selbstverständlichkeit. Sie stiften Hoffnung, dass die Leistungen in den kommenden Wochen besser werden. Demnächst wird Omar Marmoush vom Afrika-Cup zurückkehren, wo er am Sonntagabend mit Ägypten gegen DR Kongo gefordert ist. In Hugo Ekitike könnte zudem noch ein hochveranlagter Stürmer von Paris St. Germain an den Main wechseln. Der Ablöse-Poker geht in die entscheidende Phase.

Hinzu kommt, dass den Neuzugängen Kalajdzic und van de Beek jede Trainingswoche weiterhilft, gerade mit Blick auf die Automatismen. Wenn die Eintracht die kommenden Prüfungen in Köln und gegen Bochum meistert, könnten die Fans mit dann 37 Punkten aus 21 Spielen von einer der erfolgreichsten Spielzeiten der jüngeren Vereinsgeschichte träumen.