Toppmöller gibt Einsatzgarantie für Frankfurts Kolo Muani

Vor dem Hessenderby gibt Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller grünes Licht für Randal Kolo Muani und Kevin Trapp, die am Freitag ins Training zurückgekehrt sind. Kolo Muani bekommt darüber hinaus eine Einsatzgarantie, Trapp ist ohnehin gesetzt. Offen ist, ob Makoto Hasebe oder Tuta im Zentrum der Dreierkette steht.

Trapp fehlte am Vortag wegen Erkältungssymptomen, Kolo Muani wegen Magenbeschwerden. "Wenn kein Rückschlag kommt, wird 'Kolo' am Sonntag in der Startelf stehen", betont Toppmöller. Beim neuen Eintracht-Trainer ist die Vorfreude auf den ersten Spieltag "riesengroß", wie der 42-Jährige bekräftigt: "Ich habe mir im Kalender die Tage markiert nach dem Testspiel gegen Nottingham Forest. Damals ließen 31.000 Fans erahnen, was bei einem Derby gegen Darmstadt los sein wird. Der Teppich ist gelegt, es ist ein perfekter Start." Bei der Partie gegen Aufsteiger Darmstadt 98 (Sonntag, 17.30 LIVE! bei kicker) werden 55.000 Zuschauer in der ausverkauften Arena sein. Klaus Toppmöller wird sich übrigens nicht darunter befinden, der 72-Jährige schaut sich das Debüt seines Sohnes als Bundesligacheftrainer auf der Couch im TV an.

Kein Fan von "Never change a winning team"

Bei der Spieltagspressekonferenz gab Dino Toppmöller einen Einblick in seine Arbeitsweise. "Ich bin kein großer Freund von 'Never change a winning team'", betont er, neben den Trainingseindrücken stelle er auch danach auf, welcher Spieler für die jeweilige taktische Ausrichtung das vermeintlich beste Profil mitbringt. So sei auch die Entscheidung, wer im Zentrum der Dreierkette verteidigt, noch nicht gefallen. "Wir warten die Eindrücke des Abschlusstrainings am Samstag ab", erklärt Toppmöller, der zwischen Routinier Hasebe (39) und Tuta (24) auswählen wird.

Da Darmstadt mit Rückkehrer Luca Pfeiffer (1,96 Meter) im Sturm erwartet wird, sprechen Körpergröße und Athletik für Tuta, Übersicht und Abgeklärtheit für Hasebe. "Es kann sein, dass wir in diesem Mannschaftsteil eine Anpassung vornehmen", kündigt der Eintracht-Trainer im Vergleich zum 7:0 bei Lok Leipzig im DFB-Pokal an. Die Startelf will Toppmöller im Normalfall immer erst kurzfristig festlegen, "damit die Jungs die Möglichkeit haben, sich zu empfehlen".