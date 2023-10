Toppmöller fordert mehr Risiko im Angriff - Das Duell mit Heidenheim als Knackpunkt

Wenige Chancen, keine Kaltschnäuzigkeit, (fast) keine Siege - so lässt sich die Lage bei der Eintracht kurz und knapp zusammenfassen. Trainer Dino Toppmöller fordert mehr Risiko, um den Knoten zu lösen.

Erst 24 Chancen spielte sich die Eintracht in dieser Bundesliga-Saison heraus, damit belegt sie den drittletzten Platz vor Mainz und Augsburg (je 23 Möglichkeiten). Die Chancenverwertung beträgt lediglich 16,67 Prozent, nur Köln ist schlechter (12,9 Prozent). Zur Einordnung: In der vergangenen Spielzeit verwerteten die Hessen im Schnitt 31,4 Prozent ihrer Tormöglichkeiten. Aktuell ist der VfB Stuttgart am effizientesten, mehr als jede zweite Chance landet im Tor (52,77 Prozent). Serhou Guirassy, der Randal Kolo Muani vom Neckar, lässt grüßen.

Frankfurt profitiert von der schwachen Chancenverwertung der Gegner

Die fehlende Effizienz ist Ausdruck des enormen Aderlasses in der Offensive - Daichi Kamada, Jesper Lindström, Rafael Borré und eben Top-Scorer Kolo Muani sind nicht mehr da. Omar Marmoush ist kein klassischer Torjäger, Jessic Ngankam und Lucas Alario sind nicht richtig fit.

Da die Mannschaft erst fünf Gegentore kassierte - das ist der Liga-Bestwert - steht sie trotzdem im gesicherten Mittelfeld auf Platz 9. Allerdings profitierte die Eintracht auch von der schwachen Chancenverwertung der Gegner. Nur 19,23 Prozent der insgesamt 26 zugelassenen Chancen landeten im Tor. Das ist der Liga-Spitzenwert.

Zum Vergleich: Mainz findet sich auf Platz 18 wieder: 54,83 Prozent der zugelassenen Chancen landeten im Netz. Die gewaltige Diskrepanz ist wohl zumindest zum Teil auf die Qualität der Chancen zurückzuführen. Auch wenn die SGE von der fehlenden Effizienz der Gegner profitiert, steht die Abwehr insgesamt stabil. Nur der FC Bayern (24) und der VfL Wolfsburg (23) gestatteten dem Gegner weniger Tormöglichkeiten als Frankfurt (26).

Toppmöller fordert mehr Risiko

Toppmöller appellierte schon vor dem jüngsten Auswärtsspiel in Wolfsburg, riskanter nach vorne zu spielen - und wiederholte nach der 0:2-Niederlage diese Forderung. Seiner Mannschaft sei es zwar immer wieder gelungen, sich gegen "sehr aktiv pressende" Wölfe fußballerisch zu befreien, doch es hätten die Risikobereitschaft und Bälle hinter die Kette gefehlt. "Wolfsburg stand extrem hoch, sie sind immer vorne drauf gegangen. Das eine oder andere Mal fehlte der Ball in die Tiefe. Wir ließen das maximale Risiko, von dem wir gesprochen haben, vermissen", resümiert Toppmöller.

Dennoch hätte das Spiel einen anderen Verlauf nehmen können, wenn Ellyes Skhiri und Marmoush ihre Großchancen in der ersten Hälfte genutzt hätten. "Die Chancen waren da, nicht en masse, aber es waren Situationen da, die wir einfach reinmachen müssen", betont der Coach. Er hofft: "Wenn der Knoten bei einem der offensiven Spieler platzt, steigen das Selbstvertrauen und das Selbstverständnis, wie man solche Situationen angeht."

Das Duell mit Heidenheim als Knackpunkt?

Das Heimspiel gegen Heidenheim am Sonntag könnte zu einem Knackpunkt in dieser noch jungen Saison werden. Diese Partie müssen die Hessen ohne Wenn und Aber gewinnen. Andernfalls wird über dem Frankfurter Stadtwald der erste kräftige Herbststurm aufziehen. Drei Tage zuvor muss die Eintracht im Hexenkessel bei PAOK Saloniki bestehen. Die Fans können sich auf eine spannende Woche freuen.

Der in der Sommerpause am Knie operierte und nicht für die Conference League gemeldete Alario wird gegen Heidenheim voraussichtlich erstmals im Kader stehen. Da Mario Götze gesperrt fehlt, bietet es sich an, erstmals Ngankam und Marmoush als Doppelspitze aufs Feld zu schicken. Als klassischer Zehner könnte dahinter Fares Chaibi oder Paxten Aaronson die Fäden ziehen. Toppmöller ist es wichtig, einen Stürmer nachlegen zu können. Das ist nun mit Alario möglich.