Toppmöller: Die "richtige Antwort" auf alle "Widerstände"

Eintracht Frankfurt hat seine Mini-Krise beendet. Die Mannschaft überzeugte ihren Trainer gegen Heidenheim spielerisch, aber auch kämpferisch - hatten doch "Widerstände" auf dem Weg zum erst zweiten Sieg in dieser Saison gelauert.

Auf die kräftezehrende 1:2-Niederlage bei PAOK Saloniki folgte das Heimspiel gegen Heidenheim, bei dem schon die allgemeine Erwartungshaltung den Frankfurtern nahelegte, gegen den Aufsteiger besser zu gewinnen. Wieder belohnte man sich zunächst nicht für eine gute Anfangsphase. Stattdessen jagte Jessic Ngankam einen Elfmeter über die Latte (30.).

Die Gemengelage bezeichnete Eintracht-Coach Dino Toppmöller daher als "Widerstände", die seine Mannschaft an diesem Sonntagabend aber zu überwinden wusste. "Die Jungs investieren unglaublich viel. Ich bin total stolz auf die Truppe. Die haben heute schon wieder 125 Kilometer gemacht nach einem extrem anstrengenden Spiel am Donnerstag, mit diesem bitteren Ergebnis für uns, und dann heute die richtige Antwort gegeben. Ich glaube, dass es auch hochverdient war", holte der 42-Jährige vor den "DAZN"-Mikrofonen aus.

Nicht nur kämpferisch, sondern auch taktisch habe seine Mannschaft - im Übrigen auch schon bei PAOK - vieles von dem umgesetzt, was Toppmöller seiner Elf mit auf den Weg gegeben hatte. "Wir haben uns vorgenommen, mehr Bälle in die Tiefe zu spielen. Das haben wir in den letzten Spielen deutlich besser gemacht, kommen dann auch zu mehr Offensivaktionen."

Ein "Prozess": Eintracht arbeitet größtes Manko auf

Tatsächlich legten die Adlerträger gegen Heidenheim ihr in dieser Saison bis dato größtes Manko ab: die Offensivschwäche. Bis dato hatte man erst vier Treffer in der laufenden Saison erzielt, was dem schwächsten Wert eines Bundesliga-Teams entsprach. Nun erzielte Frankfurt zum ersten Mal in dieser Saison in einem Spiel mehr als ein Tor.

Das macht Rekordabgang und Top-Torjäger Randal Kolo Muani zwar noch längst nicht vergessen, dennoch kombinierte die Eintracht gegen den FCH immer wieder zielstrebig nach vorne - und kam zu Abschlussmöglichkeiten. "Wir müssen halt den Moment erkennen, wann wir mal aus dem Ballbesitz, den wir haben, dann auch mal in Dynamik reinkommen können. Das ist ein Prozess. Und da sind wir auf einem ganz guten Weg."

Wenn du 16 Neuzugänge hast, ein neues Trainerteam, viele neue Ideen - dann braucht sowas natürlich auch erstmal. Kevin Trapp

Das befand auch Kevin Trapp so. "Ich habe die letzten zwei Wochen schon das Gefühl gehabt, dass wir uns besser kennenlernen, besser zusammenfinden. Wenn du 16 Neuzugänge hast, ein neues Trainerteam, viele neue Ideen - dann braucht sowas natürlich auch erstmal", betonte der Schlussmann, der aus eigener Erfahrung weiß, dass es Zeit erfordert, in einem neuen Team Anschluss zu finden. "Ich kenne das aus meiner Zeit in Paris. Wenn du irgendwo neu hinkommst, die Sprache nicht sprichst, dann ist es natürlich erstmal nicht so einfach, klarzukommen."

Gegen Heidenheim war es genau so ein Neuzugang, der eine tolle Leistung abrief. Hugo Larsson (kicker-Note 2) besorgte nicht nur den Treffer zum 1:0 (39.), sondern überzeugte zudem in der ersten Halbzeit mit einer Laufstrecke von 6,8 Kilometern und einer Passquote von 94 Prozent. "Die Jungs öffnen sich auch mehr. Und das sieht man auch auf dem Platz", befand Trapp mit Blick auf die Neuen.

Trapp: "Als Torhüter hast du nicht so viele Möglichkeiten"

Einmal war der Schlussmann der Eintracht dann auch selbst gefordert, als er eine Viertelstunde vor dem Ende die Hoffnungen der Gäste auf den Anschlusstreffer mit seiner Parade zunichte machte. "Es ist eine kurze Distanz. Als Torhüter hast du natürlich nicht so viele Möglichkeiten, wenn er von da schießt. Ich habe einfach versucht, so lange wie möglich stehenzubleiben", kommentierte der Keeper seine Tat gegen Heidenheims Joker Adrian Beck.

Nach der Länderspielpause gastieren die Hessen bei der TSG Hoffenheim. Toppmöller monierte, dass er wegen der anstehenden Länderspielpause und der langen Reisen für einige Akteure nicht einmal vorab mit der kompletten Mannschaft trainieren könne. "Es wird eine große Herausforderung", so der Coach.