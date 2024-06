Topp: Elgert-Wunsch, Füllkrug-Parallelen - und Werder-Publikumsliebling?

Weshalb die Rückkehr von Schalke-Angreifer Keke Topp zum SV Werder Bremen "einen Schuss Romantik" beinhaltet.

Es gibt da diese alten Fotos, die jetzt noch einmal hervorgekramt wurden - und die nach Vollzug des Transfers natürlich ihren Weg in die sozialen Netzwerke fanden. Die kleine Slideshow beginnt mit einem grinsenden Jungen im Werder-Jersey und etwas Gel im blonden Haar, und sie setzt sich fort mit einem heranwachsenden Jugendlichen - die Trikots werden größer. Auch auf dem vierten Bild trägt Keke Topp wieder ein Werder-Shirt, es ist ein noch ganz aktueller Abschuss: Er ist jetzt wieder zurück in Bremen, dort, wo er fußballerisch groß geworden ist.

Dass es in diesem Sommer zu dieser Rückkehr kommen könnte, darüber wusste Björn Dreyer schon recht früh Bescheid. Werders aktueller U-17-Trainer hat auch während der drei Jahre auf Schalke weiterhin Kontakt mit dem Angreifer gehalten, nachdem er dessen Entwicklung bis zum Abgang im Jahr 2021 rund zweieinhalb Jahre im Nachwuchs mitverantwortet hatte.

Topps Wunsch, unter Elgert zu spielen

Bereits als Neunjähriger war der unweit von Bremen in Bremervörde geborene Topp an den Osterdeich gewechselt, blieb acht Jahre, ehe es ihn dann in die Schalker U 19 zog - zu Nachwuchs-Trainerguru Norbert Elgert. "Als Keke mir damals gesagt hat, dass er sich für diesen Schritt entschieden hat, tat das schon weh", erinnert sich Dreyer: "Aber er wollte einfach unter diesem Trainer spielen, und dann muss man das auch akzeptieren, finde ich."

Der Plan ging auf: Topp wurde zum Torjäger in der U-19-Bundesliga West sowie im deutschen U-19-Nationalteam. In der Saison 2021/22 kam er für Schalke zu einem ersten Profi-Kurzeinsatz in der 2. Liga, 2022/23 zu einem weiteren in der Bundesliga. In der abgelaufenen Saison markierten 25 Zweitliga-Spiele den vollzogenen Entwicklungsschritt des 20-Jährigen zum Profi; in der U 20 des DFB gilt er mit der Rückennummer neun im Sturmzentrum als gesetzt.

Topp, Werder und der "Schuss Romantik"

Werder indes blieb stets sein Herzensklub: Im August 2022, kurz nach dem Wiederaufstieg, stand Topp beim 3:2-Auswärtssieg in Dortmund etwa im Bremer Gästeblock. Eigentlich wollte er Schalke gar nicht mal unbedingt verlassen, es sei denn, Werder würde sich melden... Von "einem Schuss Romantik" spricht daher nun auch Dreyer bei der Rückkehr des Stürmers.

Bei seinem Jugendcoach hatte Topp im Vorfeld auch noch mal ein paar zusätzliche Erkundigungen eingeholt: "Letztlich haben ihn die Gespräche hier echt überzeugt, wie ich gehört habe - und das habe ich dann natürlich auch sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen. Diese Geschichte ist einfach schön. Keke hat sicherlich aussichtsreiche Chancen, gut bei den Fans anzukommen", so der 35-Jährige über den möglichen neuen Publikumsliebling.

Im Einsatz für S04: Keke Topp. IMAGO/Eibner

Welche Parallelen zu Füllkrug bestehen

Dreyer spielte jedenfalls selbst mal in der Werder-Jugend: Als er etwa für die U 19 auflief, wechselte gerade auch ein U-15-Spieler namens Niclas Füllkrug ins Bremer Internat. "Daher kenne ich ihn ein bisschen", erklärt der heutige Nachwuchstrainer - weshalb er die nun beim Topp-Transfer herbeigezogenen Parallelen zum Nationalstürmer zumindest bestätigen kann: "Wie Niclas hat Keke ein richtig gutes Kopfballspiel und einen sehr guten Abschluss."

Auch die Statur des 1,92-Meter-Neuzugangs ähnelt der von Füllkrug (1,89 Meter), doch entscheidend sei, dass Topp "seinen Körper super einzusetzen weiß: Er kann die Bälle vorne festmachen", sagt Dreyer.

Dreyer über Topp: "Ihm ist es egal, gegen wen er spielt"

Auch in der Bundesliga? "Das ist natürlich noch mal ein größerer Schritt für ihn, an den er auch demütig rangehen sollte. Aber er hat jetzt schon als junger Spieler bewiesen, dass er in der 2. Liga trifft", sagt sein Ex-Coach, der zudem nicht nur auf dessen fußballerisch notwendige Anlagen hinweist: "Er hat diesen absoluten Willen, Spiele zu gewinnen, mit dem er andere mitreißen kann." Außerdem sei da "ein sehr gesundes Selbstvertrauen", so Dreyer: "Ihm ist es in der Regel egal, gegen wen er spielt. Das war schon damals beeindruckend."