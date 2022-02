Topgesetzter Norrie eine Nummer zu groß für Otte

Der deutsche Tennis-Profi Oscar Otte ist beim Turnier in Delray Beach im Achtelfinale ausgeschieden. Der an Nummer eins gesetzte Brite Cameron Norrie war eine Nummer zu groß.

In der ersten Runde hatte der 28-jährige Kölner noch den Japaner Yoshihito Nishioka mit 7:6 und 6:3 bezwungen, im Achtelfinale wehrte er sich gegen Norrie nach Kräften, doch nach einem 3:6 und 5:7 war für Otte Endstation.

Umkämpfter zweiter Satz

Der 26-jährige Brite wurde seiner Favoritenstellung vollauf gerecht - der in Johannesburg gebürtige Tennis-Profi ist als Weltranglisten-13. in Delray Beach an Position eins gesetzt, Otte rangiert derzeit im Ranking auf Platz 85. Im ersten Satz breakte Norrie zum 4:2, der zweite Satz schien bei einem Break für den Briten zum zwischenzeitlichen 3:1 vorschnell entschieden sein, doch Otte kam zum 4:4 zurück. Beim Spielstand von 5:5 musste Otte aber erneut seinen Service abgeben und hatte danach keine Antwort mehr parat.

Deutsches Trio ausgeschieden

Nach Ottes Ausscheiden sind beim Turnier in Florida keine deutschen Profis mehr vertreten, nachdem Daniel Altmaier am Mittwoch gegen Jack Sock in drei Sätzen verlor. Ebenfalls in der ersten Runde musste Peter Gojowczyk die Segel streichen, der 32-jährige Münchner verlor gegen den Italiener Andreas Seppi (37) in zwei Sätzen mit 5:7 und 4:6.

Für Otte war das Turnier in Delray Beach das dritte in der laufenden Saison. Bei den Australian Open erreichte er wie jetzt auch die zweite Runde, vergangene Woche schied er in Dallas in der ersten Runde gegen Jack Sock aus. Zum Jahresauftakt schaffte er es in Adelaide nicht ins Hauptfeld, sondern schied in der Qualifikation gegen den US-Amerikaner Steve Johnson aus.

Beim Erstrunden-Spiel in Brasilien Anfang März wird Otte erstmals zum deutschen Davis-Cup-Team gehören.