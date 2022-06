Topgesetzte Jabeur kämpft sich ins Halbfinale von Berlin

Die topgesetzte Ons Jabeur hat sich beim Rasen-Turnier in Berlin in die Vorschlussrunde gekämpft. Die 27 Jahre alte Tunesierin bezwang am Freitag in der Runde der letzten Acht im Steffi-Graf-Stadion Alexandra Sasnowitsch mit 6:7 (3:7), 6:2, 6:2.

Steht im Halbfinale: Ons Jabeur. IMAGO/ZUMA Wire