"Topfit und erfahren": Weigl vor der Blitz-Premiere

Auf den letzten Drücker klappte die Verpflichtung von Julian Weigl am Donnerstag, am Freitag trainierte der Mittelfeldspieler erstmals mit seinen neuen Kollegen. Am Sonntag gegen den FSV Mainz wird er schon zum Spieltags-Kader gehören.

Gladbachs Neuzugang Julian Weigl steht bereits vor seinem Debüt im VfL-Dress. IMAGO/fohlenfoto