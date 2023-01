Topfavoritin Swiatek gibt nur ein Spiel ab

Iga Swiatek ist im Damenfeld der Australian Open die Topfavoritin - und genau diese Rolle hat die Polin in der Nacht auf Freitag eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Auch Jessica Pegula hatte es eilig.

Ist die Topfavoritin auf den Titel: Iga Swiatek. AFP via Getty Images

"Ich bin sehr froh, dass ich diszipliniert gespielt habe und fokussiert auf meine Taktik war. Und dann kam ich in einen Flow, das war natürlich sehr schön", freute sich Swiatek nach dem 6:0 und 6:1 gegen eine chancenlose Cristina Bucsa (Spanien). Die Nummer eins der Welt hat für diesen Sieg gerade einmal 55 Minuten gebraucht.

In der nächsten Runde bekommt es die dreimalige Grand-Slam-Siegerin jetzt mit Wimbledon-Champion Elena Rybakina zu tun. "Wir kennen uns sehr gut. Ich werde bereit für jedes Spiel sein, für mich kommt es nicht darauf an, gegen wen ich spiele. Ich will mich einfach auf mich selbst fokussieren und weiterkommen", sagte Swiatek.

Eilig hatte es auch eine weitere Spielerin, die man für den Titel auf dem Zettel haben muss: Jessica Pegula. Die Nummer drei der Welt ließ Marta Kostjuk aus der Ukraine beim 6:0, 6:2 ebenfalls keine Chance. Mit 65 Minuten dauerte dieses Match nur etwas länger als das von Swiatek. In der nächsten Runde wartet nun Barbora Krejcikova.

Ebenfalls eine Runde weiter ist die erste 18 Jahre alte Coco Gauff. Sie besiegte im Duell zweier US-Amerikanerinnen Bernarda Pera mit 6:3, 6:2.