Topfavorit Roglic siegt und übernimmt Rotes Trikot

Auf der ersten Etappe in Spanien hat der Topfavorit Primoz Roglic seine Muskeln spielen lassen und durch seinen Tagessieg auch das Rote Trikot des Gesamtführenden übernommen.

Primoz Roglic feiert seinen Sieg auf der 4. Etappe. AFP via Getty Images

Nach dem Gastspiel in den Niederlanden zum Start hat Titelverteidiger Primoz Roglic die erste Etappe der 77. Vuelta auf spanischem Boden gewonnen. Der Radprofi aus Slowenien setzte sich am Dienstag nach 152,5 Kilometern von Victoria nach Laguardia souverän vor Ex-Weltmeister Mads Pedersen aus Dänemark und dem Spanier Enric Mas durch.

In der Gesamtwertung übernahm Roglic zudem die Führung. Der 32-Jährige hatte die Rundfahrt in den vergangenen drei Jahren jeweils gewonnen.

Unmittelbar nach dem Start hatte sich ein Sextett abgesetzt, ein deutscher Fahrer war aber nicht in der Spitzengruppe. Die Ausreißer konnten allerdings nur einen maximalen Vorsprung von rund drei Minuten herausfahren. Die ersten Bergwertungen machten die Sechs unter sich aus, doch es war klar, dass es nicht für einen Sieg reichen würde. Zunächst schrumpften de Ausreißer auf ein Trio, rund 20 Kilometer vor dem Ziel erfolgte dann der endgütige Zusammenschluss.

Der letzte Kilometer verlief ansteigend, teilweise mussten acht Prozent Steigung überwunden werden. Roglic (Jumbo-Visma) setzte sich in 3:31,05 Stunden vor dem Dänen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) und dem Spanier Enric Mas (Movistar) durch. In der Gesamtwertung hat Roglic nun 13 Sekunen Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sepp Kuss (USA), Dritter ist der Brite Ethan Hayter (Ineso-Grenadiers).

Auch am Mittwoch führt die fünfte Etappe der Spanien-Rundfahrt durch das Baskenland. Auf den 187,2 Kilometern von Irun nach Bilbao muss in der Schlussphase der Alto del Vivero zweimal bezwungen werden. Der 4,6 Kilometer lange Anstieg ist in der zweiten Kategorie angesiedelt und weist eine durchschnittliche Steigung von acht Prozent auf. Für die Sprinter dürfte das Finale zu schwer sein.