Topfavorit? Alcaraz wiegelt ab: "Ich habe nie gesagt, dass ich das bin"

Carlos Alcaraz ist der Überflieger im Herren-Tennis. Der Spanier gilt bei den anstehenden French Open auch als der Topfavorit - der Weltranglistenerste sieht das aber ganz anders.

Weil Rafael Nadal verletzungsbedingt fehlt, wird es in diesem Jahr einen neuen Champion in Roland Garros geben. Die besten Chancen dafür werden Alcaraz eingeräumt, auch wegen dessen bärenstarker Performance in den vergangenen Monaten. Auch Novak Djokovic, langjähriger Tour-Dominator und selbst Mitfavorit auf den Titel in Paris, betonte unlängst, dass Alcaraz "der Spieler sei, den es derzeit zu schlagen gilt".

Der spanische Überflieger will von seiner Rolle als Topfavorit nichts wissen. "Ich habe nie gesagt, dass ich das bin", sagte der 20-Jährige beim "Media Day" vor Turnierstart, gab aber zu, dass er zum Kreis der Titelanwärter gehört. "Ich sehe mich auf der Liste der Favoriten. Es gibt viele Spieler, die hier gewinnen können."

Ich bin reifer geworden und mental stärker. Carlos Alcaraz

Aufgrund seiner Weltranglistenposition, Alcaraz ist die Nummer 1, ist er in Paris auch die Nummer 1 der Setzliste. Dies sei "verrückt", so der US-Open-Sieger, der im vergangenen Jahr im Viertelfinale an Alexander Zverev gescheitert war. Diesmal möchte er weiterkommen - und er sieht sich dafür auch gerüstet, denn "im Vergleich zu damals bin ich immer noch derselbe Spieler, aber ich bin reifer geworden und mental stärker. Ich kann das Geschehen auf dem Court nun besser lesen."

Dass sein Landsmann Nadal und 14-maliger French-Open-Sieger nicht dabei sein kann, habe ihn geschmerzt, gab Alcaraz zu. "Das zu hören, war hart. Als Tennisfan will man Rafa immer spielen sehen. Man will die besten Spieler der Welt bei den großen Turnieren sehen und von ihnen lernen."

Olympisches Doppel mit Nadal? "Ein Traum"

Nadal hat sein Karriereende fürs kommende Jahr angekündigt - und das macht vielen Tennis-Fans in Paris die Hoffnung, ihn noch einmal in Roland Garros spielen zu sehen. 2024 kann das sogar zweimal geschehen, bei den French Open und den Olympischen Sommerspielen. Bei diesen könnte es sogar zu einem spektakulären Doppel mit Alcaraz kommen. "Das wäre natürlich ein Traum", gab der 20-Jährige zu, schränkte aber gleich ein: "Mal sehen, wie es ihm dann geht."

Während die Olympischen Spiele noch Zukunftsmusik sind, richtet sich nicht nur Alcaraz' Blick auf das bevorstehende Major. Da bekommt er es am Montag in seinem Erstrundenmatch mit einem Qualifikanten zu tun.