Topduo eröffnet - Niedersachsenderby und Treffen der Altmeister: Das bringt der 12. Spieltag

Gleich am Freitag kommt es zu einem Fernduell um die Tabellenführung. Tags darauf treffen sich Nürnberg und Schalke zum Traditionsduell, am Sonntag steigt das Niedersachsenderby. Das bringt der Spieltag.

Spitzenteams gegen Aufsteiger

Gleich zum Auftakt des 12. Spieltags am Freitagabend (18.30 Uhr) sind Spitzenreiter FC St. Pauli (in Elversberg) und Verfolger Fortuna Düsseldorf im Einsatz. Die Rheinländer, die im Pokal bei der SpVgg Unterhaching über 120 Minuten gehen mussten, empfangen den Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden. Eine Premiere im deutschen Profifußball, die zudem eine faire Partie verspricht: Am vergangenen Spieltag waren beide Teams diejenigen mit den wenigsten Fouls. Wiesbaden mit sieben Vergehen und Fortuna mit deren sechs. Auch St. Pauli musste im Pokal gegen Schalke (2:1 n.V.) über 120 Minuten ran, nun folgt das Gastspiel bei der SVE. Dort gaben die Kiezkicker erst einmal ihre Visitenkarte ab, verloren im Pokal 2020/21 mit 2:4. Diese Scharte soll nun ausgewetzt werden, mithelfen soll dabei Angreifer Johannes Eggestein, der in den letzten Wochen nach Belieben trifft.

Duell der Altmeister in Nürnberg - Gegensätzliche Vorzeichen in Osnabrück und Lautern

Am Samstagnachmittag (13 Uhr) steht das Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und Schalke 04 im Mittelpunkt. Die beiden Altmeister vereinen 16 Deutsche Meistertitel und neun Pokalsiege, beide Fangruppen hegen zudem seit langen Jahren eine gut gepflegte Freundschaft. Auf dem Rasen wird es weniger friedlich zugehen: Trotz des ersten Erfolgs (3:2 gegen Hannover) unter Neu-Trainer Karel Geraerts steht Schalke das Wasser weiter bis zum Hals, Nürnberg wird alles daran setzen, den dritten Ligasieg in Folge einzufahren um in der Tabelle weiter zu klettern. Bei Schalke kehrt Lino Tempelmann erstmals ins Max-Morlock-Stadion zurück, der Club muss weiterhin auf den gesperrten Ivan Marquez verzichten.

Zu einem Duell mit komplett unterschiedlichen Vorzeichen kommt es zwischen dem VfL Osnabrück und Holstein Kiel. Der Aufsteiger ist in der Heimtabelle Schlusslicht (1/1/4), die Kieler reisen als besten Auswärtsteam an (4/0/1). Ähnlich sind die Vorzeichen der Partie 1. FC Kaiserslautern gegen die SpVgg Greuther Fürth. Die Roten Teufel haben seit der Auftaktniederlage gegen St. Pauli (1:2) nicht mehr vor eigenem Publikum verloren und zuletzt sowohl in der Liga (3:3 gegen den HSV) als auch im Pokal gegen Köln (3:2) für Spektakel gesorgt. Das Kleeblatt wartet noch auf den ersten Dreier in der Fremde und hat zudem noch die Pokalblamage bei Regionalligist FC Homburg (1:2) zu verdauen.

Wahrt der HSV seinen Heimnimbus auch gegen Magdeburg?

Der Hamburger SV ist seit über einem Jahr vor eigenem Publikum ungeschlagen. Die letzte Niederlage datiert vom 23. Oktober 2022, als der 1. FC Magdeburg mit dem 3:2-Sieg letztmals alle drei Punkte aus dem Volksparkstadion entführte. Diese Scharte gilt es für die Rothosen auszumerzen, die allerdings vor eigenem Publikum alle zwei bisherigen Spieltage gegen den 1. FCM verloren. Die Sachsen-Anhalter kamen nach gutem Saisonstart etwas von der Spur ab und warten seit sechs Ligapartien auf einen Sieg.

Klare Angelegenheit im Niedersachsenderby? - Hertha reist mit Abwehrsorgen nach Rostock

Wohl selten fand das Niedersachsenderby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig unter so konträren Vorzeichen statt wie am Sonntag (13.30 Uhr). Die Roten befinden sich in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen, die niedersächsischen Löwen als Schlusslicht in höchster Not. H96 kann wieder auf Havard Nielsen zählen, der norwegische Angreifer hat seine Rotsperre abgesessen. Beim BTSV könnte Neuzugang Ermin Bicakcic sein Startelfdebüt feiern.

Mit Abwehrsorgen reist Hertha BSC nach Norden zu Hansa Rostock. Die etatmäßige Innenverteidigung mit Kapitän Toni Leistner (Gelb-Rot) und Marc Oliver Kempf (Rot) fehlt gesperrt. Berlins Coach Pal Dardai ist also zu Umstellungen gezwungen. Beide Teams sind die einzigen im Unterhaus, deren bisherige elf Ligaspiele noch kein einziges Mal mit einem Unentschieden endeten.

In der dritten Sonntagspartie stehen sich der Karlsruher SC und der SC Paderborn gegenüber. Beide Vereine hinken ihren eigenen Erwartungen hinterher und liegen vor dem Spieltag im hinteren Mittelfeld.