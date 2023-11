Topduell am Freitag - Schernings Debüt am Abgrund: Das bringt der 13. Spieltag

Der 13. Spieltag in der 2. Liga beginnt mit einem Topduell im Norden und einer Premiere auf Schalke. Mit dem Krisengipfel in Braunschweig, einem Verfolgerduell in Kiel und Fürths Hoffnung auf eine weiterhin makellose Bilanz gegen Düsseldorf ist auch sonst einiges geboten.

Premiere auf Schalke

Premiere am Freitagabend (18.30 Uhr): Erstmals treffen Schalke und Elversberg in einem Pflichtspiel aufeinander. Die SVE musste in der Vorwoche, ebenfalls am Freitagabend, ihre zuvor sieben Spiele andauernde Ungeschlagen-Serie begraben. Die gegenteilige Gefühlslage herrscht bei den Königsblauen, die ihren Last-Minute-Sieg in Nürnberg (2:1) vergolden wollen.

Rekordmann Hürzeler und St. Paulis Serie

Zeitgleich kommt es zum Spitzenspiel zwischen Tabellenführer St. Pauli und dem Tabellendritten Hannover. Die Hamburger sind weiterhin das einzige ungeschlagene Team in der 2. Liga, vergangene Woche feierte Trainer Fabian Hürzeler beim 2:0 gegen Elversberg zudem seinen 20. Sieg im 29. Zweitligaspiel als Pauli-Coach - Bestwert seit Einführung der eingleisigen 2. Liga 1981/82. Folgt nun gegen Hannover die Nummer 21? Leicht wird es sicherlich nicht, 96 kommt aus einem 2:0-Derbysieg gegen Braunschweig. "Ein Derby kann einen schon beflügeln", schickte Fabian Kunze eine Warnung voraus.

Verfolgerduell im Norden

Am Samstagmittag (13 Uhr) duellieren sich zwei weitere St.-Pauli-Verfolger, der HSV und Holstein Kiel. Viele Dreier sprangen für die Rothosen aus dem Nordduell bislang noch nicht heraus: Zwölf Pflichtspiele bestritten diese beiden Teams gegeneinander, der HSV holte nur zwei Siege (6 Remis, 4 Niederlagen). Kiel hatte zuletzt aber so seine Mühe, am Ende einer holprigen englischen Woche reichte es am vergangenen Wochenende nur zu einem 1:1 gegen Osnabrück.

Von wegen graues Mittelfeld

Paderborn gegen Nürnberg, Neunter gegen Elfter. Das klingt erstmal nach unspektakulärem Mittelfeld - doch der Club ist nach zwölf Spieltagen der beste Tabellenelfte der Zweitliga-Historie. Nürnberg - genau wie Paderborn - hat mit 18 Zählern nur drei Punkte Rückstand auf die Aufstiegsrelegation (Hannover, 21 Punkte). Nun könnte also ein großer Sprung in der Tabelle folgen. Der Club ist zudem in Paderborn besonders gerne zu Gast. Dort gab es noch nie eine Niederlage für den FCN, der insgesamt sieben der neun Pflichtspielduelle gewann.

Scherning-Debüt am Abgrund

Abstiegskampf ist am Samstag auch noch angesagt, Daniel Scherning gibt sein Debüt als Cheftrainer von Eintracht Braunschweig und trifft an der Seitenlinie des Schlusslichts (5 Punkte) ausgerechnet auf seinen Ex-Klub VfL Osnabrück, den Vorletzten (7 Punkte). Nach fünf Niederlagen in Folge (Braunschweig) beziehungsweise fünf sieglosen Spielen in Serie (Osnabrück) geht es für beide um wichtige Punkte, um den Anschluss an Platz 16 (Karlsruhe, 12) zu halten.

Schafft Hertha den Anschluss an die Spitze?

Der KSC reist am Samstagabend (20.30 Uhr) wiederum in die Hauptstadt, wo Hertha wartet. Die beiden Coaches, Herthas Pal Dardai und KSC-Trainer Christian Eichner, sind sich bislang nur als Spieler begegnet, beide gewannen jeweils zwei Aufeinandertreffen in der Bundesliga. Im Unterhaus geht es nun für Hertha um den Anschluss an die Aufstiegsränge, der Bundesliga-Absteiger hat als Tabellenzwölfter auch nur fünf Punkte Rückstand auf Rang drei.

Richtungsweisendes Duell in Magdeburg

Am Sonntagmittag (13.30 Uhr) will Magdeburg seine sieben Spiele andauernde Sieglos-Serie in der Liga beenden, die nur im Pokal vom Erfolgserlebnis gegen Holstein Kiel (4:3 i.E.) unterbrochen wurde. Nun ist das ebenfalls kriselnde Hansa Rostock zu Gast. Die Kogge wartet ihrerseits seit vier Spielen auf einen Sieg und verlor vier der bisherigen fünf Auswärtsspiele. Für beide Teams steht ein womöglich richtungsweisendes Spiel an.

Fürths makellose Heimbilanz gegen die Fortuna

Die anderen Teams, die am Sonntag im Einsatz sind, schielen eher Richtung Aufstiegsränge. Düsseldorf (21 Punkte, Platz 4) und Fürth (18 Punkte, Platz 6) liefern sich ein Verfolgerduell - die Franken gingen in zwölf Heimspielen in der 2. Liga gegen die Fortuna noch nie als Verlierer vom Rasen. Gegen kein Team hat Fürth eine längere Serie vorzuweisen. Nach dem Rückschlag gegen Wehen Wiesbaden (1:3) wird Düsseldorf aber auf Wiedergutmachung aus sein.

Angstgegner auch in Liga 2?

Für den Aufsteiger aus Hessen war es der dritte Sieg in Serie, trotzdem betonte Martin Angha: "Wir werden jetzt nicht abheben." Nun kommt der punktgleiche Tabellennachbar aus Kaiserslautern in die Brita-Arena. In der 3. Liga war der SVWW so etwas wie der Angstgegner der Roten Teufel, die nur eine der sechs Begegnungen zwischen 2018 und 2022 eine Klasse tiefer für sich entscheiden konnten (3 Niederlagen, 2 Remis). In Wiesbaden muss der FCK auf Boris Tomiak verzichten, der nach seiner Roten Karte gegen Fürth für drei Spiele gesperrt wurde.