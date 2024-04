Top10 und weitere Highlights der Handball Bundesliga im Video

Volles Programm liefert die Handball Bundesliga an Ostern - und die Video-Highlights der Partien gibt es kostenfrei auf handball-world im Video. Neben den Einzelclips gibt es auch die Dyn-Top10 der spektakulärsten Aktionen, bei der ein BHC-Spieler auf der Eins landete.

Am Donnerstag gewann der TVB Stuttgart eine Nervenschlacht gegen den BHC, am Samstag gastierte die Domenico-Ebner-Show in Balingen und Flensburg hielt Hannover auch dank neun Treffern von Johannes Golla auf Distanz. Am Sonntag siegten die Füchse und der SCM, den THW rettete gegen Lemgo die Latte und am Montag schlug der HSV die MT Melsungen.

Dyn stellt zudem für jeden Spieltag zudem eine Top10 zusammen: Eine Parade von Sego, Kempatreffern von Gummersbach oder Magdeburg, Durchbrüche von Sindre Aho oder Eric Johansson sowie spektakuläre Aktionen am Kreis von Johannes Golla und Jannik Kohlbacher sind dabei. Auf der Eins landete aber ein trotz Bedrängnis in den Torwinkel gesetzter Gegenstoß von Noah Beyer vom Bergischen HC.

Handball Bundesliga, der Oster-Spieltag

Hinweis: Wenn zum jeweiligen Spiel ein Video hinterlegt ist, wird darauf in den Spielübersichten von handball-world mit einem kleinen Icon mit einem Pfeil hingewiesen. Die Lupe zeigt unterdessen an, dass ein Spielbericht als Text vorhanden ist. Zwischen Text, Video und auch dem Liveticker kann in der Spielansicht über die entsprechenden Tabs gewechselt werden. Alle Videos sind zudem in unserer Videosektion über die Navigation zu finden.

» zur Video-Sektion von handball-world

weitere Videos vom 27. Spieltag der Handball-Bundesliga:

» Video-Highlights TVB Stuttgart - Bergischer HC

» Video-Highlights HBW Balingen-Weilstetten - SC DHfK Leipzig

» Video-Highlights SG Flensburg-Handewitt - TSV Hannover-Burgdorf

» Video-Highlights HC Erlangen - VfL Gummersbach

» Video-Highlights ThSV Eisenach - SC Magdeburg

» Video-Highlights Füchse Berlin - HSG Wetzlar

» Video-Highlights Rhein-Neckar Löwen - Frisch Auf Göppingen

» Video-Highlights TBV Lemgo Lippe - THW Kiel

» Video-Highlights HSV Hamburg - MT Melsungen