Top-Zweikämpfer Hofmann ab Samstag die Nummer 1

Vier der jüngsten fünf Bundesliga-Spiele verlor der VfL Bochum. Die Voraussetzungen für die Partie in Bremen am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sind allerdings nicht optimal für eine Trendwende.

Zum ersten Mal in dieser Saison wird Kapitän Anthony Losilla in der Bochumer Startelf fehlen. Der Dauerläufer sah gegen den SC Freiburg die Rote Karte und wird auch beim anschließenden Heimspiel gegen FC Schalke 04 (4. März, 15.30 Uhr) nicht mit an Bord sein.

Überdies muss Trainer Thomas Letsch am Samstag auf Cristian Gamboa verzichten, der zwar schon teilweise wieder im Mannschaftstraining mitmischt, für den ein Einsatz aber noch zu früh kommt. Zudem fehlen Routinier Simon Zoller, den muskuläre Probleme plagen, sowie der am Knie operierte Gerrit Holtmann.

Neben Dauerbrenner Losilla ist Mittelstürmer Philipp Hofmann der einzige Bochumer Feldspieler, der in allen 21 bisherigen Saisonspielen zum Einsatz kam. Unangefochtener Torjäger ist der Ex-Karlsruhe mit bisher sieben Toren ohnehin schon, ab Samstag ist er also auch in dieser Statistik die Nummer 1 in Bochum.

Das liebt Hofmann

Ligaweit Spitze ist der wuchtige Stürmer, der seine erste Bundesliga-Saison erlebt, sogar in einem anderen Bereich. Hofmann bestritt 2023 die meisten Zweikämpfe der Liga, nämlich 112, von denen er 50,9 Prozent gewann. Zur Spitzengruppe der Liga gehört übrigens auch ein Spieler, der am Samstag auf der Gegenseite zum Einsatz kommen wird, nämlich Bremens Niclas Füllkrug, der 103 Zweikämpfe bestritt und davon 52,4 Prozent für sich entschied, damit ist er in der Liga die Nummer 3 hinter Frankfurts Randal Kolo Muani.

Auf Hofmann liegt wieder mal ein Großteil der Last in der Bochumer Offensive, zumal der zweitbeste VfL-Torschütze in Bremen nicht dabei sein wird, das ist Zoller, der bisher auf drei Tore kommt. Hofmann also ist in gleich mehreren Bereichen sehr intensiv gefragt, nicht nur als Torschütze und als wichtiger Faktor am eigenen Strafraum bei gegnerischen Standards - zudem als der Mann im Zentrum, der lange Bälle verarbeiten und auflegen soll.

Auch in dieser Disziplin wird der 1,95 Meter lange Stürmer immer besser, der zu Saisonbeginn noch nicht hinreichend ins Angriffsspiel eingebunden war, mittlerweile aber häufiger mit Flanken gesucht wird. "Er liebt es, Bälle festzumachen und zu verlängern", so Trainer Letsch. "Er hat eine tolle Entwicklung hinter sich, und wir haben unser Spiel zudem besser auf ihn zugeschnitten."

Grausige Bochumer Serie an der Weser

Gerade unter Letsch blüht der 29-Jährige enorm auf; unter dessen Vorgänger Thomas Reis aber hatte er auch deshalb einen schweren Stand, weil er sich erst an die Anforderungen der Bundesliga gewöhnen musste. Mittlerweile hat er sich vor allem in den Heimspielen einen Ruf als veritabler Torjäger erworben. Seit Letsch am achten Spieltag übernahm, hat Hofmann mit Ausnahme der jüngsten Partie gegen Freiburg in jedem der Heimspiele unter dem Reis-Nachfolger getroffen.

Das Weserstadion in Bremen ist traditionell kein gutes Bundesliga-Pflaster für den VfL Bochum. IMAGO/motivio

Nun sind Hofmann und Co. also wieder auswärts gefordert; in der Fremde gelang dem VfL in der laufenden Saison noch nicht viel. Zu Buche steht bisher ist ein einziger Auswärtsdreier, eingefahren am letzten Spieltag vor der langen Winterpause mit dem 1:0 beim FC Augsburg.

Ein Bochumer Erfolgserlebnis in Bremen liegt übrigens lange zurück. Von 35 Bundesliga-Spielen im Weserstadion haben die Westfalen bisher erst ein einziges (!) gewinnen können. 2008 war das, Bochum gewann 2:1. "Wir haben großen Respekt. Aber natürlich", so Letsch, "fahren wir nach Bremen, um endlich eine Auswärtsserie zu starten".