Top-Verstärkung Grimaldo: So nutzten die kicker-Manager das Wintertransferfenster

Vom letzten Spieltag im Dezember bis zum jeweiligen Liga-Auftakt im Januar hatten die kicker-Interactive-Manager die Chance, an ihren Kadern zu basteln. Das sind die zehn häufigsten Käufe und Verkäufe des Wintertransferfensters in der 1. bis 3. Liga.

Victor Boniface sorgte in der Hinrunde für mächtig Aufsehen und hatte mit 18 Scorerpunkten und einer kicker-Durchschnittsnote von 2,63 einen zentralen Anteil am Erfolgslauf von Bayer Leverkusen. In der Winterpause war der Nigerianer dennoch der Spieler, den die kicker-Interactive-Manager mit Abstand am häufigsten verkauften (39.153-mal) - und das aus gutem Grund. Denn noch bevor der Angreifer mit Nigeria in den Afrika-Cup startete, der ohnehin schon für eine lange Ausfallzeit gesorgt hätte, verlängerte sich diese verletzungsbedingt. Der Torjäger musste sich einer Adduktoren-Operation unterziehen und fehlt bis April.

Hinter Boniface reihen sich vor allem zahlreiche Dortmunder ein. Mit Marcel Sabitzer (17.566), Sebastien Haller (10.667), Ramy Bensebaini (7.225), Donyell Malen (6.394) und Emre Can (5.920) stehen gleich fünf Schwarz-Gelbe in den Top 10 der meistverkauften Spieler. Haller und Sabitzer bildeten bereits im September beim Extra-Transfer die Spitze dieses Rankings.

Meistverkaufte BL-Spieler

Spieler Verein Anzahl Victor Boniface Leverkusen -39.153 Marcel Sabitzer Dortmund -17.566 Dani Olmo Leipzig -14.923 Tomas Cvancara M'gladbach -12.718 Sebastien Haller Dortmund -10.667 Ramy Bensebaini Dortmund -7.225 Donyell Malen Dortmund -6.394 Robin Knoche Union -6.339 Nathan Ngoumou M'gladbach -6.306 Emre Can Dortmund -5.920

Als Boniface-Ersatz Nummer eins fand Deniz Undav den Weg in zahlreiche Teams - 37.197 um genau zu sein. Der Angreifer des VfB Stuttgart ist während der Abwesenheit von Serhou Guirassy (Afrika-Cup) erst recht gesetzt und zahlte das Vertrauen der kicker-Manager nach einem holprigen Rückrundenstart des VfB beim 5:2-Sieg über RB Leipzig mit einem Dreierpack und der Bestnote 1 erstmals zurück. Insgesamt steht der 27-Jährige bei 15 Scorerpunkten und einer Durchschnittsnote von 2,79. Drei Plätze hinter ihm hat es auch Teamkollege Chris Führich in das Ranking geschafft (21.940).

Meistgekaufte BL-Spieler

Spieler Verein Anzahl Alejandro Grimaldo Leverkusen 42.411 Deniz Undav Stuttgart 37.197 Rocco Reitz M'gladbach 25.432 Chris Führich Stuttgart 21.940 Exequiel Palacios Leverkusen 20.876 Leroy Sané Bayern 19.083 Lois Openda Leipzig 17.634 Patrik Schick Leverkusen 16.929 Xavi Leipzig 13.996 Jonas Wind Wolfsburg 13.762

Doch ein Spieler wurde noch häufiger verpflichtet als Undav: Leverkusens Alejandro Grimaldo. Ganze 42.411-mal rückte der Spanier neu in das Team, nachdem er vor der Winterpause mit 13 Scorerpunkten glänzte. Neben dem Außenverteidiger schafften es auch die beiden Leverkusener Exequiel Palacios (20.876) und Patrik Schick (16.929) in die Auflistung. Bitter für zahlreiche Manager: Palacios zog sich schon im zweiten Spiel des neuen Jahres eine Muskelverletzung zu und fehlt auf bislang unbestimmte Zeit.

Zum Thema kicker Managerspiel Interactive

Noch vor Palacios und Führich schob sich mit Rocco Reitz die positive Gladbacher Überraschung der bisherigen Saison in die Top 3. Gleich 25.432 Manager schlugen zu und sicherten sich den 21-Jährigen Mittelfeldspieler, der bislang in jedem Spiel der Borussia zum Einsatz kam und vier Treffer beisteuerte (Durchschnittsnote: 3,21).

2. Liga: Hartel und Vermeij kommen, Schallenberg und Terodde gehen

In der 2. Bundesliga entschieden sich die Manager im Winter am häufigsten für eine Verpflichtung von Marcel Hartel vom FC St. Pauli (10.171-mal). Der Spielmacher glänzte als einer der Schlüsselfiguren beim Aufstiegsaspiranten und spielte sich so in zahlreiche Interactive-Teams. Hinter Hartel folgen mit Vincent Vermeij (7.129) und Jordy de Wijs (5.791) gleich zwei Düsseldorfer, zwischen die sich allerdings noch Kiels BVB-Leihgabe Tom Rothe (6.670) schiebt. Fabian Reese von Hertha BSC schaffte es ebenfalls in die Top 5 (5.000).

Auf der Seite der Abgänge führen zwei Schalker das Ranking an. Simon Terodde (4.286) und Ron Schallenberg (2.271) flogen nach einer schwachen Hinrunde am häufigsten aus den Kadern. Die Plätze drei bis fünf belegen Immanuel Pherai vom HSV (1.642), Hannovers Brooklyn Ezeh (1.413) und Kai Pröger, der für Hansa Rostock aufläuft (1.355).

Mause spielt sich in die Drittliga-Teams

Der häufigste Neuzugang des Wintertransferfensters im Managerspiel der 3. Liga heißt Jannik Mause. Ingolstadts Angreifer glänzte in der Hinrunde mit 13 Treffern und bewog 6.389 Manager zum Kauf. Besonders hoch im Kurs standen auch Saarbrückens Manuel Zeitz (4.428), Kölns Luca Marseiler (4.271), Leonardo Sczienza vom SSV Ulm 1846 (3.764) und der Regensburger Konrad Faber (3.749).

Enttäuschend lief die Hinrunde dagegen für Robin Meißner. Dem Dresdner gelangen nur drei Treffer und so entschieden sich gleich 2.655 Manager für einen Verkauf. Neben Patrick Schmidt vom 1. FC Saarbrücken (1.784) mussten auch die beiden Münchner Löwen Albion Vrenezi (1.046) und Joel Zwarts (933) regelmäßig weichen. Die Top 5 der meistverkauften Drittliga-Spieler rundet Nicklas Shipnoski ab (814).