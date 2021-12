Top-Trio FCM, BTSV und Waldhof schlägt spät zu - 1860 antwortet auf Mölders-Turbulenzen

Am Samstag schlugen die Topteams in letzter Sekunde zu: Sowohl Magdeburg als auch Mannheim und Braunschweig siegten spät. 1860 trotzte den Turbulenzen um das Aus von Mölders unter der Woche. Duisburg kann einfach nicht mehr gewinnen.

Das nominelle Topspiel stieg am Samstagnachmittag in Magdeburg, wo der Spitzenreiter 1. FCM den Verfolger VfL Osnabrück zu Gast hatte. Und 12.636 Zuschauer bekamen von beiden Teams eine teils hochklassige und über die komplette Spieldauer abwechslungsreiche und packenden Partie geboten. Bis in die Schlusssekunden hinein stand es dabei 1:1, was angesichts der Kräfteverhältnisse ein durchaus verdientes Resultat gewesen wäre. Doch dann gab es noch einmal Elfmeter. Den der starke VfL-Keeper Kühn zwar parierte, im Nachschuss schlug Atik dann aber zum 2:1-Siegtor zu (90.). Während der Tabellenführer seine Position festigte, steht Osnabrück am Ende mal wieder mit leeren Händen da.

Auch Braunschweig und Mannheim siegen spät

Spannend machten es teilweise auch die anderen Topteams. Eintracht Braunschweig geriet bei Viktoria Köln durch einen verwandelten Risse-Elfmeter früh in Rückstand (3.). Nach der Pause egalisierte zunächst Lauberbach (47.), doch es dauerte bis zur 86. Minute, ehe Girth den Dreier für die niedersächsischen Löwen eintütete. Gar noch länger auf die Erlösung warten musste Waldhof Mannheim beim TSV Havelse. Das Schlusslicht schnupperte beim Stande vom 1:1 am Punktgewinn, doch Routinier Schnatterer schoss die Kurpfälzer in der 88. Minute zum Sieg. Braunschweig (2.) und Mannheim (3.) verteidigten damit ihre Tabellenpositionen, auch der Vierte 1. FC Saarbrücken hielt dank eines 1:0 (Tor: Zeitz, 44.) gegen Aufsteiger SC Freiburg II Kurs.

Löwen siegen nach Turbulenzen um Aus von Mölders

Viel los war zuletzt bei 1860 München: Zunächst die heftige 2:5-Packung vor eigenem Publikum gegen den 1. FC Magdeburg, dann die Turbulenzen um das Aus von Kult-Angreifer Mölders. Doch die Löwen gaben am Samstag mit dem 2:0-Sieg bei Borussia Dortmund II die richtige Antwort: Der neue Kapitän Lex (26.) sowie Bär (49.) trafen zum Sieg für 1860. Damit verschaffen sich auch die Führungspersonen um Geschäftsführer Günther Gorenzel Luft.

Kein Sieger im Kellerduell zwischen Duisburg und Verl

Luft, die der MSV Duisburg nicht hat. Die Zebras kamen im Kellerduell gegen den SC Verl nicht über ein 2:2 hinaus und warten nun seit vier Spielen in Folge auf einen Dreier. Beide Teams verbleiben durch das Remis unter dem Strich, wobei der 17. Verl mit 18 Zählern mit dem einen Punkt sicher besser leben kann als der einen Rang dahinter rangierende MSV (17 Punkte.).