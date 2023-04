Top-Trio auswärts gefordert - Abstiegskracher in Sandhausen: Das bringt der 30. Spieltag

Am 30. Spieltag der 2. Liga ist das Toptrio komplett auswärts gefordert. Das Samstagabendspiel bestreiten Hannover und Nürnberg, am Sonntag steigt in Sandhausen der Abstiegskracher.

Am Freitagabend (18.30 Uhr) läutet der Zweite 1. FC Heidenheim mit dem Gastspiel bei der SpVgg Greuther Fürth das Aufstiegsrennen am 30. Spieltag ein. In der Vergangenheit war die Partie eine eher zähe Angelegenheit, in den vergangenen vier Duellen fielen insgesamt nur zwei Tore. Dass im Ronhof dieses Mal mehr Action angesagt sein könnte, liegt besonders an Heidenheim, das mit 59 Toren den gefährlichsten Angriff der Liga stellt und mit Kleindienst den Toptorjäger (22 Treffer) im Unterhaus. Das Kleeblatt blüht zuhause aber auf, im Jahr 2023 wurde noch kein Spiel vor eigenem Publikum verloren (4/1/0). Zudem sind die Franken auf Rehabilitation aus, SpVgg-Coach Alexander Zorniger bezeichnete den Auftritt bei Hansa Rostock als den "schlechtesten" der Saison.

Im zweiten Freitagabendspiel empfängt der SC Paderborn Eintracht Braunschweig. Für den SCP dürfte nach oben kaum mehr was gehen, der Blick richtet sich verstärkt bereits auf die Zukunft. In der Hünemeier keine Rolle mehr spielen wird, der Routinier verkündete am Mittwoch sein Karriereende. Die niedersächsischen Löwen erlebten zuletzt eine Berg- und Talfahrt: Dem 2:1-Auswärtscoup bei St. Pauli folgte eine ernüchternde 1:2-Heimniederlage gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg. Der BTSV hofft darauf, dass Spielmacher Pherai nach seinem Nasenbeinbruch wieder zu einem Faktor in Paderborn werden kann.

HSV ohne Meffert bei "HSV-Experte" FCM - Feiert Saad sein Startelf-Debüt

Der Samstag startet wie üblich mit drei Partien ab 13 Uhr, unter anderem ist der Hamburger SV beim 1. FC Magdeburg gefordert. Bisher gewann bei dieser Partie immer das Gastteam. Das Omen spricht also für den HSV, der zudem wieder mit Jatta rechnen kann. Der Derby-Held fehlte zum Trainingsauftakt, doch die Hanseaten konnten Entwarnung geben. Allerdings wird der eigentlich gesetzte Sechser Meffert wegen einer Gelbsperre fehlen. Und der 1. FCM ist HSV-Spezialist, mit Trainer Christian Titz sowie Ito und Kwarteng sind gleich drei Personen mit HSV-Vergangenheit im Kader. Besonders Titz und Ito pflegen eine enge und fruchtbare Beziehung - die auch gegen den Ex zum Tragen kommen soll.

Durch die Niederlage im Derby (3:4) hat sich St. Pauli aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet, der Sprung nach oben ist nur noch theoretisch möglich. Ein Gewinner im Stadtduell war aber Saad, der sein erstes Tor im Profifußball erzielte. Gegen Arminia Bielefeld könnte der 23-Jährige erstmals in der Startelf auftauchen. Die Ostwestfalen stecken nach zwei Niederlagen in Folge weiterhin tief im Tabellenkeller fest, Trainer Uwe Koschinat redete deshalb Klartext. Immerhin konnte auf finanzieller Ebene eine Entlastung herbeigeführt, der Vertrag mit Ex-Trainer Uli Forte aufgelöst werden.

Im dritten Match stehen sich der 1. FC Kaiserslautern und Hansa Rostock gegenüber. Die Roten Teufel sind als Aufsteiger eine der positiven Überraschungen und haben den Klassenerhalt bereits in der Tasche. Rostock feierte mit dem jüngsten 2:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth im Keller nach zuvor vier Niederlagen am Stück einen Befreiungsschlag, der erste Nicht-Abstiegsplatz ist nur noch einen Punkt entfernt. Hansa-Coach Alois Schwartz kann wieder auf Scherff zählen, der gegen das Kleeblatt eine Sperre abgesessen hat.

Im Abendspiel (20.30 Uhr) treffen sich mit Hannover 96 und dem 1. FC Nürnberg zwei Traditionsvereine, die am vergangenen Spieltag wichtige Siege einfahren konnten. Vor allem für 96-Coach Stefan Leitl, der nun auch in der kommenden Spielzeit gemeinsam mit Sportdirektor Marcus Mann die sportliche Verantwortung trägt. Wie es auf der sportlichen Kommandobrücke beim 1. FCN ab Sommer weitergeht, ist noch nicht restlos geklärt, durch das überzeugende 2:0 gegen Fortuna Düsseldorf nach zuvor fünf Pflichtspielen ohne Sieg ist der Club dem Klassenerhalt aber deutlich näher gekommen.

Abstiegskrimi Sandhausen vs. Regensburg - Darmstadt kann wieder auf Riedel zählen

Am Sonntag steigt dann ab 13.30 Uhr ein wahrer Abstiegskracher: Schlusslicht SV Sandhausen empfängt Jahn Regensburg, das vor dem Spieltag den Abstiegs-Relegationsrang 16 belegt. Beim SVS ist seit der Übernahme von Gerhard Kleppinger die Zuversicht zurückgekehrt. Unter dem Trainer-Routinier sind die Sandhäuser noch ungeschlagen und dank vier Punkten aus den zwei Partien bis auf drei Zähler an Regensburg herangerückt: "Die anderen sehen, dass wir leben", schickte Kleppinger gleich eine Kampfansage an die Konkurrenz. Der Jahn wartet seit vier Partien auf einen Dreier (0/2/2) und tritt deshalb auf der Stelle. Zu allem Überfluss fällt für den Kellerkrimi auch noch Saller aus, der vom DFB nach seiner Roten Karte gegen Kaiserslautern (0:0) für zwei Spiele aus dem Verkehr gezogen wurde.

Die besten Karten im Rennen um den Aufstieg hält Darmstadt 98 in der Hand - die Lilien führen das Tableau an und haben fünf Punkte Vorsprung auf Rang drei. Bei Holstein Kiel kann der SVD wohl wieder auf Riedel zählen. Der Youngster mauserte sich in Abwesenheit von Abwehrchef Pfeiffer zur wertvollen Stütze, fehlte beim jüngsten 2:1-Sieg gegen den KSC aber wegen einer Sprunggelenksverletzung. Diese war aber nicht so schwerwiegend wie befürchtet, bereits am Dienstag mischte der 19-Jährige im Training wieder mit. Kiel steht im Niemandsland der Tabelle, die Planungen für die kommende Saison sind bei den Störchen längst angelaufen.

In der dritten Partie stehen sich Fortuna Düsseldorf und der Karlsruher SC gegenüber. Düsseldorf verspielte durch die Niederlage in Nürnberg die letzten leisen Hoffnungen auf den Aufstieg, schreckte dann aber mit einer sensationellen Ankündigung unter der Woche den deutschen Profifußball auf: Die 95er wollen in Zukunft allen Fans bei Heimspielen freien Eintritt ermöglichen. Ganz so weit sind die Zukunftsplanungen beim KSC noch nicht vorangeschritten, doch immerhin können die Badener mit 39 Zählern eine weitere Saison in der 2. Liga angehen.