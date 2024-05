Top-Torschützen 3. Handball Liga: Ex-Wetzlarer mit meisten Treffern

In der 3. Handball Liga ist die reguläre Saison zu Ende gegangen, die Aufstiegsrunde steht an. Zeit für einen Blick auf die Torschützenliste der vier Staffeln zu werfen. Den Gesamttitel holte sich mit Lars Weißgerber ein ehemaliger Spieler der HSG Wetzlar, es folgt hinter Nick Fröhlich mit Yves Kunkel ein weiterer bekannter Name auf dem Podium.

Lars Weißgerber von HG Saarlouis war bester Torschütze der regulären Saison der 3. Handball Liga. IMAGO/Jan Huebner