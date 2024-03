Top-Torschütze bleibt beim HC Elbflorenz Dresden

Der Top-Torschütze des HC Elbflorenz bleibt in Dresden: Das gab der Handball-Zweitligist bekannt.

Lukas Wucherpfennig hat in Dresden verlängert. HCE/Fleischer

Lukas Wucherpfennig bleibt zwei weitere Jahre beim HC Elbflorenz Dresden. Die "Tiger" haben den Vertrag mit dem 28 Jahre alten Rechtsaußen bis zum 30. Juni 2026 verlängert.

Wucherpfennig steht seit Sommer 2020 bei den Dresdner Handballern unter Vertrag und absolvierte in der laufenden Saison bislang alle 23 Ligapartien, in denen ihm 125 Treffer gelangen.

Haber: "Eine feste Größe"

Cheftrainer André Haber sagt zur Verlängerung: "Ich freue mich sehr, dass wir auch in die nächste Spielzeit mit Lukas gehen werden. Er ist ein sehr treffsicherer Spieler, gehörte in den vergangenen Jahren stets zu den Top-Torschützen der Liga, und ist eine feste Größe in unserer Mannschaft. Umso schöner ist es, dass Lukas uns weiterhin erhalten bleibt."

Lukas Wucherpfennig wechselte im Sommer 2020 mit der Erfahrung aus über 140 Erst- und Zweitligapartien vom Liga-Konkurrenten HSC 2000 Coburg nach Dresden. Seitdem hat der in Preetz (bei Kiel) geborene Rechtsaußen 114 Pflichtspiele für die Tiger absolviert und 654 Treffer erzielt.

"Ich möchte mich beim HC Elbflorenz Dresden für das Vertrauen bedanken. Dies werde ich weiterhin mit maximaler Professionalität und vollem Einsatz zurückzahlen. Ich fühle mich sehr wohl und die Rahmenbedingungen passen einfach, um noch besser werden zu können", sagt Lukas Wucherpfennig.