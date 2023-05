Top-Talent Uscins verlängert vorzeitig in Hannover

Der TSV Hannover-Burgdorf ist es gelungen, den Vertrag mit Shootingstar Renars Uscins vorzeitig um ein Jahr zu verlängern. Der 21-jährige Nationalspieler bleibt bis 2025 bei den Recken.

Im Winter 2021/22 kam Uscins per Zweitspielrecht vom SC Magdeburg zum aktuellen Tabellensiebten der Handball-Bundesliga, wo er zunächst im Drittliga-Team Erfahrung sammelte. Seit Beginn der laufenden Saison ist der Linkshänder, der im rechten Rückraum beheimatet ist, fester Bestandteil der Bundesliga-Mannschaft, für die er in 25 Spielen 62 Tore warf.

Umso größer ist die Freude bei den Recken, den Vertrag mit dem 21-Jährigen vorzeitig um ein Jahr zu verlängern. "Er hat seine Qualitäten in seinem ersten Bundesliga-Jahr bei uns unter Beweis gestellt und gehört sicherlich zu den Gewinnern dieser Spielzeit. Sein großes Potenzial ist unbestritten und ich bin mir sicher, dass er bei gleichbleibender Arbeitsmoral eine große Zukunft vor sich hat", so der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen über den Jung-Nationalspieler, der im April für das DHB-Team debütierte (zwei Spiele, sechs Tore). "Gemeinsam mit Branko (Vujovic, Anm. d. Red.) bildet er auf seiner Position ein gutes Duo, das uns in den kommenden zwei Jahren noch viel Freude bereiten wird."

Für eine Verlängerung sprach die positive Entwicklung der Mannschaft

"Renars hat sich in kürzester Zeit zu einem wichtigen Spieler in unserer Mannschaft entwickelt. Er überzeugt mit hoher Spielintelligenz, großer Lernfähigkeit und ist sehr ehrgeizig, was die Zusammenarbeit mit ihm erfolgreich macht. Wir wollen Renars in seiner weiteren Entwicklung fördern", so Trainer Christian Prokop über die Verlängerung, die auch den Spieler selbst freut: "Für die Vertragsverlängerung sprach einfach die positive Entwicklung der Mannschaft über die gesamte Saison, wo ich mich persönlich mit dazu zähle. Das passt sehr gut. Trotzdem haben wir noch Potenzial, das ich gemeinsam mit der Mannschaft in den nächsten zwei Jahren ausschöpfen will. Ich fühle mich sehr wohl und es macht einfach riesigen Spaß, in dieser Mannschaft zu spielen."

Aktuell fehlt Uscins aufgrund eines Muskelfaserrisses, arbeitet laut Vereinsmitteilung aber schon wieder an seinem Comeback. Sein Ziel: Die U-21-WM, bei der das deutsche Team am 20. Juni sein erstes Spiel absolvieren wird. "Natürlich ist es ein großes Ziel für mich, dort mit dabei zu sein und um den Titel mitzuspielen. Dass die Vorrunden-Spiele in Hannover ausgetragen werden, macht es für Justus (Fischer, Anm. d. Red.) und mich sehr besonders."