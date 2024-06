Top-Talent Ouedraogo vor Wechsel von Schalke nach Leipzig

Sein Abschied vom FC Schalke stand seit längerem im Raum. Nun ist auch klar wer das Rennen um das Mittelfeld-Talent macht: Assan Ouedraogo ist im Anflug auf Leipzig.

Offiziell verkündet ist es noch nicht, aber offensichtlich hat der Bundesligist alle Mitbewerber ausgestochen. Zuerst hatte Sky über den anstehenden Deal berichtet; das deckt sich mit kicker-Informationen. RB Leipzig nutzt eine Ausstiegsklausel und überweist rund zehn Millionen Euro plus zu vereinbarender Boni an die Königsblauen. Zumindest einen kleinen Teil dieser Ablösesumme kann und will Schalke in den Neuaufbau nach einer missratenen Zweitliga-Saison stecken.

Ouedraogo jedenfalls, der seit zehn Jahren für die Königsblauen spielt, ist der nächste in einer langen Reihe von Spielern, die auf Schalke reiften und dann ihr großes Talent anderswo unter Beweis stellten.

Schalke hofft noch auf Leihe

Ob der Wechsel nach Leipzig aber den sofortigen Abschied aus Gelsenkirchen bedeutet, ist noch nicht ganz klar. Denn zumindest hegen die Schalker Verantwortlichen die zarte Hoffnung, dass ihr Top-Talent sogleich wieder ausgeliehen werden und noch ein bisschen Spielpraxis in der 2. Liga sammeln kann. Allerdings gibt es aktuell keine solche Vereinbarung.

Es gehe vordergründig nicht um den finanziellen Aspekt, hatte Vater Alassane schon vor längerem klargestellt. Wichtig sei beim nächsten Schritt seines Sohnes, dass der "reichlich Spielzeit" erhalte, um sich weiter zu entwickeln. Inwieweit das in Leipzig gegeben ist, wird die Vorbereitungsphase unter Marco Rose zeigen.

Qualitätsnachweis trotz schwieriger Umgebung

Dass er sich auch in schwieriger Umgebung durchbeißen kann, hat der Youngster jedenfalls schon bewiesen. Denn trotz einer längeren Zwangspause nach einem Syndesmose-Riss und später einer Unterbrechung wegen Adduktoren-Problemen hatte der 18-Jährige seine Klasse auf dem Platz immer wieder mal nachgewiesen.

Nun also ist es Zeit für seinen nächsten Schritt.