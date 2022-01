"Top-Stürmer" Martinovic verlängert in Mannheim

Dominik Martinovic bleibt dem SV Waldhof Mannheim treu. Der Stürmer hat seinen Vertrag verlängert.

Dominik Martinovic erzielte in dieser Saison zehn Tore in der 3. Liga. Getty Images

Wie die Mannheimer am Freitag mitteilten, hat Martinovic ein neues Arbeitspapier unterzeichnet. Wie lange der neue Kontrakt gültig ist, teilte der Klub aus der Quadratestadt allerdings nicht mit.

Der gebürtige Stuttgarter kam im Sommer 2020 von der SG Sonnenhof Großaspach nach Mannheim und erzielte seitdem in 62 Drittliga- und DFB-Pokal-Partien 24 Tore. In der laufenden Spielzeit hat der Angreifer mit bislang zehn Toren und fünf Assists in 22 Spielen Anteil am Höhenflug der Mannheimer, die momentan auf Rang sechs in der 3. Liga mit Anschluss an die Aufstiegsränge stehen.

Er hat sich zu einem der Top-Stürmer in der 3. Liga entwickelt und wir sind überzeugt, dass sein großes Potential noch nicht ausgereizt ist. Tim Schork über Dominik Martinovic

"Wir freuen uns, dass Dominik auch weiterhin für unseren SV Waldhof auflaufen wird. Er hat sich zu einem der Top-Stürmer in der 3. Liga entwickelt und wir sind überzeugt, dass sein großes Potential noch nicht ausgereizt ist", wird Tim Schork, Sport-Geschäftsführer der Mannheimer, in einer Mitteilung zitiert. "Seine akribische Arbeitsweise beweist uns, dass er sehr erfolgshungrig ist und mit dem Waldhof die nächsten Schritte gehen möchte."

Martinovic wurde beim VfB Stuttgart ausgebildet, ehe ihn der FC Bayern 2014 in seine U-17-Auswahl holte. 2016 wechselte er zur zweiten Mannschaft von RB Leipzig, schließlich kam er über Wehen Wiesbaden und Großaspach nach Mannheim. Insgesamt verfügt der ehemalige deutsche und kroatische Junioren-Nationalspieler über die Erfahrung von 95 Drittliga-Spielen (29 Treffer).

"Meine bisherige Zeit beim SV Waldhof Mannheim hat mich davon überzeugt, einen neuen Vertrag am Alsenweg zu unterschreiben. Hier wurde mir das Vertrauen gegeben und ich habe dies versucht bestmöglich zurückzuzahlen", sagte der Stürmer.