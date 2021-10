"Top-Spiel, Top-Truppe": Schiele schwärmt von wildem Spiel gegen Dortmund

In einer dramatischen Schlussphase erkämpfte sich Eintracht Braunschweig gegen Borussia Dortmund II den zweiten Heimsieg der Saison. Trainer Michael Schiele hob vor allem Keeper Jasmin Fejzic hervor.

Hochkonzentriert: Löwen-Coach Schiele am Seitenrand. picture alliance/dpa

"Die Mannschaft wird den Fans etwas zurückgeben", hatte der Braunschweiger Trainer Schiele den Eintracht-Anhängern vor der Partie gegen Dortmund versprochen. Es sollte sich bewahrheiten: Kurz vor Ende der Partie bekamen die mit 2:3 zurückliegenden Dortmunder einen Elfmeter zugesprochen. Zwei Minuten später stand es jedoch 4:2 für Braunschweig: Der Elfmeter war gehalten, ein Kontertor erzielt worden. Dramatik pur.

"Für die Zuschauer war heute ganz, ganz viel drin", freute sich Schiele nach dem Spiel am Samstag. "Es war ein Top-Spiel. Wir haben gegen eine spielstarke Top-Truppe gespielt. Wir wussten, dass sie es uns sehr schwer machen werden." Seine Mannschaft habe eine super Partie abgeliefert und besonders nach den Gegentoren Moral bewiesen. Eintracht-Keeper Fejzic bekam ein Sonderlob: "Jasmin muss ich natürlich herausheben, mit seiner Glanztat in der ersten Halbzeit und dem Elfmeter, einen flachen Schuss da so rauszuholen. Das war ein guter Zeitpunkt, diesen heute zu halten."

Endlich haben wir mal eine Top-Mannschaft im eigenen Stadion schlagen können. Michael Schiele

Auch gegen die kleine Heimkrise der Löwen steuerte der Sieg gegen Dortmund an, es war erst der zweite Erfolg im eigenen Stadion für die Braunschweiger in dieser Saison, der erste seit August. "Endlich haben wir mal eine Top-Mannschaft hier im eigenen Stadion schlagen können", zeigte sich Schiele zufrieden. "Heute können wir mal genießen, morgen geht es schon wieder weiter, für die nächste schwere Aufgabe."

Für die Eintracht geht es am kommenden Spieltag zum Schlusslicht TSV Havelse, Braunschweig selbst belegt nach dem Erfolg am Wochenende Rang vier. Der Anschluss nach oben ist wiederhergestellt, man ist nach dem direkten Duell punktgleich mit den zweitplatzierten Dortmundern.

