Top-Scorer Kownacki fehlt Fortuna Düsseldorf "bis auf Weiteres"

Fortuna Düsseldorf muss "bis auf Weiteres" auf seinen Top-Scorer Dawid Kownacki (25) verzichten. Das gab der Zweitligist am Montagmittag bekannt.

Nach zwei Pflichtspielniederlagen in Folge - inklusive Ausscheiden im Achtelfinale des DFB-Pokals - schrieb Fortuna Düsseldorf am Sonntagnachmittag eigentlich wieder positive Schlagzeilen. Der Tabellensechste der 2. Bundesliga gewann sein Heimspiel gegen Kellerkind SV Sandhausen mit 2:0. Schlechte Nachrichten gab es allerdings schon wieder tags darauf: Ausgerechnet Top-Scorer Dawid Kownacki fällt "bis auf Weiteres" aus.

Was war passiert? Es lief die 17. Minute im Spiel gegen Sandhausen, als sich Kownacki plötzlich auf den Boden setzte. Ohne Gegnereinwirkung war es dem Polen in den Oberschenkel gefahren. Daniel Thioune musste reagieren, der Fortuna-Coach brachte Daniel Ginczek für seinen verletzten Stürmer. Ohne Kownacki mangelte es an Killerinstinkt vor dem Tor - erst Tim Oberdorf (auf Vorlage von Ginczek) erlöste F95 fünf Minuten vor dem Ende. Rouwen Hennings stellte gar noch auf 2:0.

Kownacki musste von draußen mitjubeln - und wird das auch vorerst müssen. Wie die Düsseldorfer am Montag auf ihrer Vereinswebsite schreiben, ergaben Untersuchungen von Mannschaftsarzt Dr. Ulf Blecker "einen Muskelfaserriss im Oberschenkel". Kownacki falle deswegen "bis auf Weiteres aus". Eine genaue Ausfallzeit gab die Fortuna nicht an.

Kownacki fehlte nur einmal - Fürth wartet

Kownackis Offensivqualitäten werden dem Team von Trainer Thioune definitiv fehlen: Kein anderer Düsseldorfer kommt bereits auf 15 Scorerpunkte (acht Tore, sieben Vorlagen). Gemeinsam mit HSV-Stürmer Robert Glatzel (14 Treffer, ein Assist) liegt Kownacki hinter Kiels Spitzenreiter Steven Skrzybski (zehn Tore, sechs Vorlagen).

Bis dato verpasste Kownacki erst ein Zweitliga-Spiel in dieser Saison, in Paderborn saß er Anfang Februar eine Gelbsperre ab - prompt verlor F95 mit 1:4. Kownacki weist bei 19 Zweitliga-Einsätzen in dieser Saison (alle von Beginn an) einen kicker-Notenschnitt von 3,28 auf.

Nun müssen andere in die Bresche springen, um Düsseldorf in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen zu halten (fünf Punkte hinter dem Dritten Heidenheim). Am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) steht das Auswärtsspiel in Fürth an.