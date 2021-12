Top-Scorer Draisaitl: Zwei Tore, aber wieder kein Sieg

Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL die vierte Niederlage hintereinander kassiert.

Der deutsche Nationalspieler erzielte zwar beide Treffer, konnte das 2:3 der Oilers gegen die Boston Bruins aber nicht verhindern.



Durch seine Saisontore 22 und 23 führt Draisaitl die NHL-Scorerliste weiter an. Sein Teamkollege Connor McDavid, der beide Treffer gegen die Bruins vorbereitete, hat ebenfalls 45 Punkte auf dem Konto und liegt bei 16 Toren in dieser Spielzeit.



Wie Draisaitl kassierten auch dessen Nationalmannschaftskollegen Philipp Grubauer und Moritz Seider Niederlagen. Goalie Grubauer kassierte mit den Seattle Kraken beim 0:3 gegen die Winnipeg Jets bereits die 15. Saisonpleite, Talent Seider unterlag zusammen mit dem früheren Nationaltorhüter Thomas Greiss mit den Detroit Red Wings 2:6 bei den St. Louis Blues.



Einzig erfolgreicher deutscher Profi war einmal mehr Nico Sturm. Der Stürmer blieb beim 5:2 seiner Minnesota Wild bei den San Jose Sharks zwar ohne Torbeteiligung, durfte sich aber über den achten Sieg in Serie freuen. Die Wild sind in der NHL momentan das Team der Stunde.