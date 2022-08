Top-Quoten: European Championships über Zwei-Millionen-Marke

Die European Championships in München verzeichnen steigende TV-Quoten. Schon am dritten Tag der Fernseh-Übertragungen wurde mehrfach die Zwei-Millionen-Marke geknackt.

Der Spitzenwert der Sendungen von dem Multisport-Event lag am Sonntag in der ARD bei 2,4 Millionen TV-Zuschauern bei Triathlon. Auch Kunstturnen, Klettern und Schwimmen in Rom lagen bei mehr als zwei Millionen Zuschauern.

Das Erste war am Sonntag rund neun Stunden auf Sendung und registrierte Marktanteile von durchschnittlich mehr als 13 Prozent. Die ARD berichtet abwechselnd mit dem ZDF, das am Samstagnachmittag über mehrere Stunden auf Durchschnittswerte von rund 1,4 Millionen Zuschauern gekommen war. Zudem bieten die Sender Übertragungen im Internet.

Der Medaillenspiegel der European Championships