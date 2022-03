Top-Quote für den Klassiker in Amsterdam

Der Klassiker Niederlande gegen Deutschland in Amsterdam hat der ARD eine Top-Quote beschert.

Ab in die Mauer: Leroy Sané kam mit seinem Freistoß nicht durch. imago images

Im Schnitt sahen am Dienstag 8,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Übertragung vom 1:1. Der Marktanteil betrug 31,2 Prozent. Schon die Vorberichterstattung ab 20.15 Uhr erreichte einen starken Wert von 5,1 Millionen Menschen (21,8 Prozent Marktanteil).

Die Quote für das erste Länderspiel der Nationalmannschaft im WM-Jahr war am Samstagabend klar darunter geblieben. Das 2:0 gegen Israel in Sinsheim hatten 6,37 Millionen Interessierte im ZDF gesehen. Dies entsprach einem Marktanteil von 24,5 Prozent. Die Vorberichte ab 20.15 Uhr sahen 4,48 Millionen Menschen (17,3 Prozent).