Top-Quartett unter sich: Wie aufstiegsreif sind HSV, Paderborn, Darmstadt und 96?

An diesem Freitagabend trifft das Führungsquartett der 2. Liga in direkten Duellen aufeinander. Doch wie aufstiegsreif sind der HSV, Paderborn, Darmstadt und Hannover? Was zeichnete die Klubs statistisch an den ersten Spieltagen aus?

Welche Stärken haben die vier Topteams? imago images