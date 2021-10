Top-Five müssen auswärts ran - Keller-Krimi im Kloster

Schlussspurt in der Hinrunde der Bayernliga Nord. Am 16. Spieltag müssen die Top-Five allesamt in der Ferne um Punkte kämpfen. Im Keller stehen richtungsweisende Sechs-Punkte-Spiele auf der Agenda.

Blick nach vorn: Kann der SV Seligenporten nach dem 5:1-Sieg in Ammerthal in der Erfolgsspur bleiben? (Archivbild) imago images/Zink

Da war es dann doch passiert. Seit dem letzten Wochenende leuchtet sie am Kappenberger-Sportzentrum in Cham, die rote Laterne der Bayernliga Nord. Dabei haben sie schon einiges versucht in der großen Kreisstadt. Kurz vor dem Ende der Transferperiode noch einmal nachgebessert und zuletzt auch doch noch den Trainer gewechselt. Geholfen hat es letztlich nichts, mit der 1:3-Niederlage in Feucht und dem zeitgleichen Erfolgen der Konkurrenz rutschte der ASV auf den letzten Tabellenplatz ab. Und ausgerechnet jetzt kommt der Tabellenführer: "Mit Ansbach kommt eine Mannschaft, die bislang eine richtig gute Saison spielt und daher nicht zu unrecht auf dem ersten Platz steht." bilanziert ASV-Sportchef Jürgen Kreipl die Ausgangslage vor dem Spieltag. Dennoch spekuliert er auch auf eine ganz kleine Chance gegen den Klassenprimus: "Wenn die Mannschaft ihr gesamtes Potenzial abrufen kann, dann ist auch für uns ein Heimdreier im Bereich des Möglichen." Starke Worte für ein Team, das in dieser Saison erst zweimal gewinnen konnte.

Aber vielleicht orientiert sich der Hauptverantwortliche des ASV dabei auch an einem ganz anderen Team als Vorbild. Viele hatten vor der Saison kaum etwas auf den SV Seligenporten gesetzt, der nach seinem Radikalumbruch im Kader vor einer ganz neuen wie schweren Situation stand und diese Prognosen zunächst auch brav zu bestätigen schien. Niederlage folgte auf Niederlage, doch am letzten Freitagabend überraschte die Elf von Trainer Gerd Klaus keinen Geringeren als die DJK Ammerthal deutlich mit 5:1 und verließ wieder das Tabellenende.

Keller-Krimi im Kloster

Und der SV Seligenporten ist es auch, der den ersten Akt dieses 16. Spieltages einläutet. Gegen den Aufsteiger SV Vatan Spor sieht es - rein nach der Papierform - nach einem klaren Kellerduell aus. Doch Gerd Klaus warnt vor dem Neuling aus Unterfranken: "Das ist eine Mannschaft, die wie wir immer spielerische Lösungen bevorzugt. Und sie haben noch einige Spieler in ihren Reihen, die im Gegensatz zu den meisten meiner Jungs auch reichlich Erfahrung mitbringen." Die Favoritenrolle schiebt der Trainer der Klosterer also vorsichtshalber dennoch mal dem Gast vom kleinen Schönbusch zu. Zumal hinter seinen beiden Torhütern noch ein Fragezeichen steht. Doch Aschaffenburgs Coach Slobodan Komljenovic plagen ein paar Problemchen: "Wir haben zuletzt gegen die Hofer am Ende einen klaren Vorsprung verspielt und Punkte liegen lassen. Seligenporten dagegen hat mit einer überzeugenden Leistung in Ammerthal gewonnen."

Auch beim FV 04 Würzburg hat man zuletzt zumindest einen Punkt verpasst. Trotz einer ansprechenden Leistung unterlag man bei der SpVgg Ansbach spät mit 1:2 und hat sich "für einen angenommenen Kampf leider nicht belohnt", so Trainer Harald Funsch. "Aber wir wollen unsere ansteigende Kurve im Heimspiel gegen die DJK Gebenbach weiter fortsetzen. Die schwimmen nach dem Trainerwechsel auf einer kleinen Welle des Erfolges und sind vor allem in der Offensive immer gefährlich und auch erfolgreich." Weiter verzichten müssen die Unterfranken vor dieser schweren Aufgabe auf zahlreiche Langzeitverletzte. Dagegen sieht es bei den Oberpfälzern inzwischen ein klein wenig besser aus. "Vielleicht gelingt es uns sogar, eine kleine Serie zu starten", gibt sich Kai Hempel, der Interimstrainer der DJK, vor dem Spiel an der Zellerau leicht optimistisch.

Eine solche wünscht man sich auch beim FC Sand. Doch die Serie der Korbmacherelf war zuletzt nur noch negativ. Vor allem die Torflaute macht Trainer Matthias Strätz dabei reichlich Kopfzerbrechen, der dabei aber auch die guten Seiten nicht außer Acht lässt. "Es hört sich jetzt vielleicht merkwürdig an, aber wir haben trotz der Niederlage in Vilzing wieder einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Wir konnten da lange mithalten, vielleicht nicht immer spielerisch. Aber das gibt uns schon Selbstvertrauen, was wir auch brauchen. Das hat man unter der Woche im Training deutlich gespürt." Doch alleine dafür kann man noch keine Punkte in der Tabelle verbuchen, das weiß auch der Übungsleiter des FC Sand. "Wir müssen das gute Gefühl jetzt auch endlich in Punkte umwandeln. Deshalb wollen wir uns gegen Karlburg gar nicht so sehr auf den Gegner konzentrieren, sondern auf uns. Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel und da müssen wir unsere Vorgaben umsetzen, um zu gewinnen." Personell jedenfalls konnte Strätz unter der Woche wieder mit einigen Rückkehrern im Training arbeiten und hat so vor dem Heimspiel gegen die seit drei Spieltagen ungeschlagenen Karlburger wieder ein paar Optionen im Spieltagskader.

Auswärts-Macht Bamberg reist in die Festung des SC Feucht

Werfen wir nach der gefährdeten Zone noch einen kurzen Blick auf das vordere Feld der Tabelle. Bereits am Freitagabend erwartet der heimstarke SC Feucht das auswärts ungeschlagene Team des FC Eintracht Bamberg und der TSV Abtswind am Samstag den ebenfalls auswärts noch unbesiegten ATSV Erlangen. Während die Unistädter um ihren Trainer Fabian Adelmann die letzten sieben Spiele allesamt gewonnen haben, haben die Kicker aus dem Kräuterdorf zuletzt zweimal den Platz als Verlierer verlassen. Dennoch erwartet Adelmann in Abtswind eine komplizierte Aufgabe. "Die haben eine gute Struktur auf dem Platz und sind vor allem im Umschaltspiel extrem gefährlich. Das wird schon eine Herausforderung für uns." Vor der steht auch Florian Schlicker und sein SC Feucht im heimischen Waldstadion. "Gegen Eintracht Bamberg haben wir gefühlt das erste Heimspiel, in dem wir nicht als Favorit ins Rennen gehen. Da kommt meiner Meinung nach eines der besten, wenn nicht vielleicht sogar das beste Team der Bayernliga Nord. Nichtsdestotrotz wollen wir ihnen ein Bein stellen, aber dafür werden wir schon einen richtig guten Tag brauchen."

Wie die Bamberger Eintracht muss auch die DJK Vilzing auf Reisen gehen. Und dieses Mal geht es für die DJK an die Grüne Au nach Hof. "Eine kleine Wundertüte", wie DJK-Trainer Josef Eibl zu Protokoll gibt. "Eine Woche fahren sie ein tolles Ergebnis ein, nur um sich eine Woche später wieder eine derbe Klatsche zu holen." Eibl hat die Hofer beobachten lassen und dabei aber einen kleinen Unterschied zu den anderen vermeintlichen Kellerkindern ausgemacht "Hof hat offensiv eine gute Qualität und will auch Fußball spielen. Allerdings haben sie in der Defensive schon das eine oder andere Problem". Und ein Fragezeichen hinter dem Torhüter. Denn der etatmäßige Schlussmann der Hofer Bayern, Daniel Guyon, ist weiterhin verletzt.

Großbardorf unter Zugzwang

Ebenfalls am Samstag kommt es zum Duell der großen Verlierer des letzten Wochenendes. Nach dem 1:5 gegen den SV Seligenporten hat man sich bei der DJK Ammerthal erst einmal wieder aus der Spitzengruppe verabschiedet. Aber auch beim TSV Großbardorf ist die Stimmung nach zuletzt drei Niederlagen wieder angespannt. "Diese drei Spiele schmerzen natürlich, weil wir vorher auf einem guten Weg waren. Jetzt müssen wir wieder selbstbewusst auftreten. Und dann können wir auch einem solchen Gegner Paroli bieten", so Andreas Lampert, der Sportvorstand des TSV. Allerdings weiter mit stark verdünnter Personaldecke. Mit Maxi Weiß, Nico Kummer, Jannik Göller und Leon Zwickl fehlen noch immer wichtige Stammkräfte bei den Galliern.

Der letzte Vorhang des 16. Spieltages fällt dann am Sonntag auf Kunstrasen bei der DJK Don Bosco Bamberg. Deren Gegner, der ASV Neumarkt, musste aber zuletzt erst einmal einen kleinen Nackenschlag hinnehmen. Michael Delikahya, der am Deininger Weg von vielen für einen der wichtigsten Bausteine neben Ex-Trainer Benedikt Thier für den Wiederaufstieg in die Bayernliga gesehen wird, hat angekündigt, aus beruflichen Gründen bald nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Am Sonntag aber wird er noch an der Außenlinie dabei sein.