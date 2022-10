Top-Duo vor Heimaufgaben - Demichelis: "Mein Platz ist hier"

Hinrundenabschluss in der Regionalliga Bayern: Am Freitag will der FC Augsburg II gegen Türkgücü seine starke Form unter Beweis stellen, am Samstag folgen unter anderem die Auftritte der SpVgg Unterhaching und der Würzburger Kickers im Titel-Fernkampf. Die kleinen Bayern fahren nach Pipinsried - mit Trainer Martin Demichelis.

Den Auftakt machen am Freitagabend der FC Augsburg II (12.) und Türkgücü München (5.). Mit vier Siegen und nur einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen kann die U 23 des FCA getrost als eine Mannschaft der Stunde bezeichnet werden. Mit diesem Zwischenhoch gelang dem Team von Trainer Tobias Strobl auch der Sprung aus dem Tabellenkeller auf Platz 12. Diese Leistung gilt es nun zu bestätigen, denn bislang fehlte der jungen Truppe oftmals die nötige Konstanz. "Man merkt, dass es in dieser Phase der Saison um sehr viel geht", betont Strobl. Der kommende Gegner hat nach starken Wochen zuletzt wieder einen Rücksetzer hinnehmen müssen, aus den vergangenen beiden Partien gegen Teams aus der unteren Hälfte gab es nur einen Zähler.

Ärgert Rain auch die Kickers?

Samstags geht es dann mit dem restlichen Spieltag weiter: Eine anspruchsvolle Aufgabe hat dabei Tabellenführer SpVgg Unterhaching zu lösen, wenn der 1. FC Schweinfurt (6.) um Top-Torjäger Adam Jabiri kommt.

Der schärfste Verfolger Würzburger Kickers (2.) hingegen bekommt es mit dem Tabellenvorletzten TSV Rain/Lech zu tun - der allerdings am vergangenen Wochenende schon für die Hachinger zum Stolperstein wurde. Es war die fünfte Punkteteilung in Folge für Rain, das in der Tabelle damit aber weiter auf der Stelle tritt. "Frustriert sind wir definitiv nicht, weil alles noch eng zusammen ist", sagte Trainer Martin Weng nach dem jüngsten 1:1 gegen den Tabellenführer.

Respekt hat sicher auch der Tabellenvierte, Wacker Burghausen, wenn es gegen den VfB Eichstätt (16.) und damit zu einem weiteren Team der Stunde in der Regionalliga Bayern geht. "Wir treten als Mannschaft wieder besser auf, stehen kompakter und haben wieder mehr Selbstvertrauen", erklärt Torjäger Fabian Eberle die Veränderungen der letzten Wochen.

Das mittefränkische Reservederby der beiden Nachbarstädte Fürth und Nürnberg wartet ebenfalls zum Hinrundenabschluss - mit ganz unterschiedlichen Vorzeichen: So ist der FCN (3.) mit zuletzt wieder zwei Siegen in Folge der aktuell beste Verfolger des Spitzenduos, während die Fürther (18.) ihre vergangenen beiden Spiele verloren und wieder auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht sind.

Heimstetten spielt um den Anschluss

Außerdem im Angebot: Die SpVgg Ansbach (17.) ist gegen den SV Heimstetten (20.) tatsächlich mal Favorit, noch zumal im Heimspiel gegen das aktuelle Schlusslicht. Keeper Sebastian Heid steht den Ansbachern weder in diesem Spiel noch in den weiteren dieses Kalenderjahres zur Verfügung. Der Stammtorhüter erlitt einen Fingerbruch und wurde bereits operiert. Für Heimstetten geht es darum, sich nicht noch weiter abhängen zu lassen. "Unser Ziel muss sein, bis zum Winter nicht den Anschluss zu verlieren", betont Trainer Christoph Schmitt kämpferisch. Mit den verletzten Fabio Sabbagh, Daniel Steimel und dem noch gar nicht eingesetzten Rico Strieder fehlen ihm derzeit Führungsspieler.

Viktoria Aschaffenburg (8.) empfängt mit dem TSV Buchbach (14.) ein Team, das unter den Strich zu rutschen droht. Die Viktoria hingegen blickt entspannt auf die Tabelle. Mit dem Ziel eines einstelligen Tabellenplatzes ist man im Soll und erlebt dementsprechend die "sorgenfreie Saison", die sich Trainer Jochen Seitz vor der Saison gewünscht hatte. Die Schwächephase im August mit sechs Spielen ohne Sieg hatte das Team mit vier darauffolgenden Siegen in Serie kompensieren können. Trotzdem beträgt der Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz nur fünf Punkte. Die Unterfranken sind also gewarnt. "Wir wollen den Anschluss an die oberen Tabellenplätze halten", gibt Sportvorstand Benedikt Hotz die Marschroute für die bevorstehende Rückrunde vor.

Gewarnt sein muss, trotz starker Serie von zehn Zählern aus den letzten vier Partien, nach wie vor auch der FV Illertissen (13.), der bei der DJK Vilzing (11.) ran muss. Bei Vilzing gibt es News von Verteidiger Nico Dantscher, der auch ein Jahr nach seinem Achillessehnenriss noch unter hartnäckigen Beschwerden leidet und deswegen am Donnerstag noch einmal operiert wurde.

Raus von unten will auch der FC Pipinsried (15.), der dafür allerdings gegen die "Wundertüte" FC Bayern München II (9.) antreten muss. Bei den Münchnern brodelt die Gerüchteküche um Coach Martin Demichelis weiter. Nach eigenen Angaben ist er "einer von zwei, drei Kandidaten" für das Traineramt beim Traditionsklub River Plate in seiner Heimat Argentinien. Aber: "Mein Platz ist hier", betont Demichelis, der die U 23 der Bayern im April 2021 übernahm. Bei Pipinsried ist der Einsatz von Spielertrainer Nikola Jelisic, der sich beim Aufwärmen in Burghausen erneut am rechten Sprunggelenk verletzte, fraglich.

Mit der SpVgg Hankofen-Hailing (10.) und dem TSV Aubstadt (7.) duellieren sich außerdem zwei Teams aus dem Tabellenmittelfeld.