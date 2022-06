"Top-Außenverteidiger der 3. Liga": Donkor wechselt nach Braunschweig

Aufsteiger Eintracht Braunschweig hat den nächsten Transfer eingetütet und Anton Donkor von Waldhof Mannheim verpflichtet. Der 24-Jährige kommt ablösefrei zu den Löwen und unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

Anton Donkor geht mit Braunschweig in die zweite Liga: Der Aufsteiger hat nach der Rückkehr von Saulo Decarli den nächsten Transfer für die kommende Saison eingetütet und den Linksverteidiger, der in der abgelaufenen Saison noch für Drittliga-Konkurrent Waldhof Mannheim aktiv war, mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet. Seine Karriere begann der 24-Jährige in Wolfsburg, wo er sämtliche Jugendmannschaften durchlief, bevor Stationen in Jena und Mannheim folgten. Im vergangenen Jahr absolvierte Donkor 33 Partien in der dritten Liga sowie zwei Spiele im DFB-Pokal, ein Treffer gelang ihm dabei jedoch nicht.

Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport des BTSV freut sich über einen Spieler, der in der 3. Liga "zu den Top-Außenverteidigern gehörte" und "sowohl in der Defensive als auch in der Offensive noch genügend Potenzial besitzt, um sich schnell in der 2. Bundesliga durchsetzen zu können".

Donkor selbst will bei seinem neuen Verein voll angreifen: "Ich freue mich über die Chance, mich in der 2. Bundesliga beweisen zu dürfen", erklärte der Neuzugang bei seiner Vertragsunterzeichnung.