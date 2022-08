"Top-Anstoßzeit": Heimauftakt der DFB-Frauen in Dresden

Bei der Europameisterschaft in England wusste die deutsche Frauen-Nationalmannschaft zu begeistern, der Heimauftakt der Vizeeuropameisterinnen findet daher auch einen entsprechenden Rahmen.

Am Montag wurden die DFB-Frauen nach ihrer Rückkehr trotz des verlorenen EM-Endspiels gegen England (1:2 n.V.) am Frankfurter Römer gefeiert, den nächsten Auftritt in heimischen Gefilden gibt es dann am 7. Oktober in Dresden. Im Rudolf-Harbig-Stadion kommt es zur Neuauflage des Halbfinals gegen Frankreich (2:1) - und das zur Prime Time: um 20.30 Uhr soll der Anstoß des Testspiels erfolgen, die ARD wird live übertragen.

"Es ist toll, dass wir uns den Fans im ersten Heimspiel nach der EM zu einer Top-Anstoßzeit in einem großartigen Stadion präsentieren können", freute sich Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. "Wir möchten vor einer ausverkauften Kulisse gegen diese hochkarätigen Gegnerinnen an unsere Leistungen anknüpfen und freuen uns auf die Zuschauerinnen und Zuschauer."

Zwei Pflichtaufgaben auswärts vor dem Frankreich-Spiel

Vor dem Fußballfest in Dresden muss die DFB-Auswahl aber noch das Ticket für die WM 2023 endgültig lösen, zwei Auswärtsaufgaben stehen an. Am 3. September geht es in Bursa gegen die Türkei und am 6. September in Plowdiw gegen Bulgarien. Alexandra Popp und Co. führen nach sieben Siegen aus acht Partien die Tabelle mit drei Punkten vor Serbien an, das der DFB-Elf im April beim 2:3 einen kleinen Dämpfer versetzt hatte.