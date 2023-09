Top 5 trotz namhafter Abgänge? Bayer 04 Leverkusen im Check

Nach einem starken fünften Platz im vergangenen Jahr peilt Bayer 04 Leverkusen auch in dieser Saison wieder die oberen Tabellenränge in der Bundesliga an. Dabei muss die Werkself einige Abgänge ersetzen, wenngleich der Kader über enormes Talent verfügt.

Wie lief die vergangene Saison?

In seiner ersten Saison bei Bayer 04 Leverkusen führte der Niederländer Robert de Pauw seine Mannschaft auf Anhieb auf den fünften Tabellenplatz. Gegen die großen Teams der Liga aus München, Wolfsburg, Frankfurt und Hoffenheim reichte es für Bayer zwar noch nicht, der Titel als "best of the rest" war der Werkself aber sicher. Besonders die Defensive stach dabei heraus, gegen Mannschaften außerhalb der Top 4 kassierte Leverkusen nur sechs Tore.

Was war auf dem Transfermarkt los?

Im Sommer musste Leverkusen gleich mehrere schmerzhafte Abgänge hinnehmen. Top-Scorerin Jill Bayings, die im vergangenen Jahr sieben Treffer erzielt hatte, wechselte nach München, Mittelfeld-Ass Juliane Wirtz ging nach Bremen. Auch im Tor bahnen sich Veränderungen an, nachdem Rekordspielerin Anna Klink, die bereits in der vergangenen Saison ihren Stammplatz an Friederike Repohl verloren hatte, wie Stürmerin Milena Nikolic nach Basel wechselte. Zudem verließen auch Annika Enderle (SGS Essen), Lisanne Gräwe (Eintracht Frankfurt), Chiara Bücher (FC Zürich), Alexandra Emmerling (MSV Duisburg) und Dina Blagojevic (vereinslos) den Klub.

Unersetzt blieben diese namhaften Abgänge freilich nicht. Mit Verteidigerin Emilie Bragstad und Mittelfeldspielerin Karolina Lea Vilhjalmsdottir, die sich beide der Werkself per Leihe aus München anschlossen, kommt viel Talent und nationale sowie internationale Erfahrung in die Mannschaft. Champions-League-Erfahrung können auch Charlotte Voll (von SPG Altach/Vorderland, Tor), Synne Skinnes Hansen (von Rosenborg BK, Mittelfeld), Janou Levels (PSV Eindhoven, Abwehr) und Nikola Karczewska (ausgeliehen von Tottenham Hotspur, Sturm) vorweisen, während Paulina Bartz (Eimsbütteler TV), Loreen Bender (Eintracht Frankfurt II) und Cecilie Johansen (AGF Fodbold, alle Mittelfeld) dem Kader noch mehr Klasse und Tiefe verleihen.

Auf wen kommt es besonders an?

Im Tor ist in diesem Jahr ein großer Konkurrenzkampf entbrannt. In den Testspielen erhielt Voll den Vorzug vor Amtsinhaberin Repohl, während auch die 18-jährige Anne Moll Spielzeit erhielt und auf Einsätze drängt. Während in der Abwehr Melissa Friedrich vorangeht, gibt Elisa Senß im Mittelfeld den Takt an. Sie blieb anders als ihre Nebenleute Wirtz und Bayings bei Bayer 04 und ist mit der Spielgestaltung beauftragt.

In der Offensive kann de Pauw auf Verena Wieder bauen, die in der vergangenen Saison von einem Kreuzbandriss zurückgeworfen wurde und nur sieben Einsätze absolvieren konnte. In diesen sieben Partien zeigte sich die 23-Jährige aber wie schon in der Spielzeit 2021/22 gewohnt treffsicher und kam noch auf vier Saisontore. Sicher hat Wieder ihren Stammplatz aber dennoch nicht, in den ersten Testspielen avancierte Mittelfeld-Talent Bartz zur Mittelstürmerin und traf äußerst zuverlässig.

Wie sieht das Startprogramm aus?

VfL Wolfsburg (17.9., A), 1. FC Nürnberg (30.9., H), TSG Hoffenheim (9.10., A)

Die kicker-Prognose

Dank spannender Talente sollte die Werkself die Abgänge mittelfristig auffangen können. Zum Saisonende kommt wieder ein Platz im Verfolgerfeld heraus, Platz 5 ist abermals realistisch.