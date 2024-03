Toni Schumacher im Interview: "Man kann nie zwei Wege gleichzeitig gehen"

Geschont hat sich Toni Schumacher während seiner Karriere nie. Und verstellt erst recht nicht. Ein Gespräch zum Geburtstag über Schmerzen, positive Verrücktheit, Ehrlichkeit und Rückgrat.

Wir treffen uns nach einer Pressekonferenz, auf der Toni Schumacher in seiner Eigenschaft als Botschafter der Host-City Köln anlässlich der EM 2024 Rede und Antwort stand. Danach bleibt Zeit, über seinen runden Geburtstag am kommenden Mittwoch zu sprechen.

Toni Schumacher wird 70. Was macht diese Zahl mit Ihnen?

Nächste Frage. (lacht)

Wie alt waren 70-Jährige für den jungen Toni Schumacher?

Das waren damals alte Menschen für mich. Aber diese Sicht auf ältere Menschen hat sich geändert, Gott sei Dank. 70 ist nur eine Zahl, auch wenn sie sich nicht gut anhört.

Weil?

Weil ich mich ohne Schmerzen im Knie fühle wie 48. Ich korrigiere mich: Wie 44. Dann könnte ich noch einmal Fußball spielen.

Sie fühlen sich jünger, als Sie sind?

Viel jünger.

Vor zwei Wochen starb Andreas Brehme. Welche Gedanken gingen Ihnen nach dieser Meldung durch den Kopf?

Das war eine Schock-Nachricht. Mensch, der Andi war ja noch fast zehn Jahre jünger als ich. Er war ein fantastischer Kumpel und ein sensationeller Fußballer. Das tut mir leid, es hat mich sehr getroffen.

Gartenarbeit ist für mich wie Meditation. Toni Schumacher

Sie selbst haben es sich im vergangenen Jahr nicht nehmen lassen, in Eigenregie Ihren großen Garten komplett umzubuddeln.

Ja, weil ich gerne kreativ bin und anpacke. Es war sehr anstrengend, aber eben auch eine gute Erfahrung, was möglich ist und was nicht.

Was ist denn noch möglich?

Jeder weiß, dass ich mich während meiner aktiven Zeit nie geschont habe. Das spüre ich heute noch an meinen Knochen und Gelenken. Aber diese Schmerzen sind Alltag, ich weiß, woher sie kommen. Und wenn ich über die gute, alte Zeit spreche, dann werden die Schmerzen nach und nach erträglicher. Das ist positiv, wenn man das so in den Griff bekommt. Schlimmer ist es, wenn man sich mit Corona infiziert und das voll auf die Gelenke schlägt. Das passierte mir im Januar. Ich musste mehrfach am Knie punktiert werden, meine Hüfte schmerzte. Das ist dann nicht so einfach wegzustecken. Zum Glück fühle ich mich jetzt wieder topfit.

Noch mal zurück zu Ihrem Garten. Kam bei diesem Projekt die angeborene leichte "positive Verrücktheit", die Ihnen zeit Ihrer Karriere eigen war, noch einmal zum Vorschein?

Ich habe sehr viel investiert, von morgens acht bis abends acht Berge von Schutt und Dreck und Steinen getragen. Aber das liegt in meiner Natur, das habe ich von meinem Vater. Er hat ein Leben lang auf dem Bau gearbeitet. Ich versuche genauso wie er, zunächst alles selbst zu machen. Und wenn es nicht funktioniert, dann rufe ich einen Freund an, der mir sicher helfen kann. Da bin ich mir auch nicht zu schade. Falscher Ehrgeiz schadet nur. Am Ende standen das fertige Projekt und der Spaß, den die Sache gemacht hat.

Die wenigsten Toni-Schumacher-Fans wissen, dass Gartenarbeit ganz oben auf Ihrer Aktivitäten-Liste steht …

Das ist für mich wie Meditation. Da habe ich Ruhe, Konzentration, ich schaue auf den Rhein, der direkt bei uns vorbeifließt, die Eichhörnchen, die durch die Gärten flitzen.

Das klingt überraschend idyllisch. Was hat der 70-Jährige sonst noch vor? Was ist mit der Weltreise, von der viele Ältere träumen?

Unsere Reisen gehen meist dahin, wo unsere Kinder leben. Oliver in den USA, Vanessa auf Fuerteventura, Perla studiert in Schottland, geht demnächst für ein Semester nach Kanada. Zum Geburtstag kommen alle zu uns, da habe ich die komplette Familie zusammen.

Lassen Sie uns über Fußball sprechen. Sie sind Botschafter der Host-City Köln für die EM 2024.

Das ist eine große Ehre für mich. Als Spieler hatte ich nie das Glück, ein Turnier in Deutschland zu spielen. Ich bin sehr stolz, meine Heimatstadt zu repräsentieren, und nehme diese Aufgabe sehr ernst. Ich bin sicher, diese EM wird ein großer Erfolg, auch abseits des Rasens, und wir Kölner wollen da ganz vorne sein. Wir heißen die Gäste mit offenem Herzen und offenen Armen willkommen.

Was ist übrig von dem Fußball, den Sie mitgeprägt haben?

Wenn ich vergleiche, dann komme ich zu dem Ergebnis, dass wir nicht so ferngesteuert waren. Heute wird häufig nur noch via Instagram kommuniziert oder bei Presseterminen, bei denen meist vorher feststeht, was hinterher geschrieben wird. Das ist nicht meine Mentalität, und es ist nicht authentisch.

Lieber einen Knick in der Karriere als einen Knick im Rückgrat. Schumacher über seine ehrliche Art, die nicht bei jedem gut ankam

Sie waren bekannt dafür, Ihre Meinung auch lautstark zu vertreten …

Wofür ich einen hohen Preis gezahlt habe. Wenn ich an mein erstes Buch denke, nach dessen Veröffentlichung sie mich aus der Nationalmannschaft und beim 1. FC Köln rausgeschmissen haben. Und das an meinem Geburtstag, sehr feinfühlig. Aber ich war nie und bin bis heute kein Mensch, der negativ denkt. Von meiner Mutter habe ich eine Menge gelernt, vor allen Dingen aber Fleiß und Ehrlichkeit. Mit diesem Buch war ich ehrlich. Eine Menge Dinge, die ich angeprangert und vorgeschlagen habe, sind eingetroffen.

An welche denken Sie?

Am deutlichsten sicherlich die Einführung der Doping-Kontrollen, auch wenn der DFB immer betonte, dies habe nichts mit mir zu tun. Aber auch die Umwandlung der Klubs in Kapitalgesellschaften, die Einführung des Vierten Offiziellen, mehr Frauen und Kinder in moderneren Stadien, großflächige Videobildschirme - dies waren nur ein paar Themen, die ich angeschnitten habe und die später umgesetzt wurden. Der Spiegel ernannte mich zum 25. Jahrestag der Veröffentlichung zum "Nostradamus des deutschen Fußballs".

Hegen Sie noch Groll gegen die, die Sie damals verbannten?

Nein, ich bin den Verantwortlichen sogar dankbar. Mir wurde die rosa-rot-weiße FC-Brille vom Gesicht gerissen und damit eine Zukunft beschert, von der ich niemals geträumt hätte. Die Erfahrung mit dem Abstieg auf Schalke, die Erfolge in der Türkei, beim FC Bayern, bei Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen, das waren fantastische Jahre mit Erlebnissen, die ich ohne diesen Rausschmiss niemals gehabt hätte. Rudi Völler schimpft heute noch mit mir, weil er davon überzeugt ist, dass ich 1990 bei der WM gespielt hätte und Weltmeister geworden wäre. Aber dafür gibt es keine Garantie, ich hätte mich verletzen können, dann hätte ich nicht gespielt. Nein, man kann nie zwei Wege zur gleichen Zeit parallel gehen. Du musst dich immer für einen Weg entscheiden. Und ich habe mich für diesen Weg entschieden. Lieber einen Knick in der Karriere als einen Knick im Rückgrat.

Am Ende war der "Anpfiff" auch die erfolgreichste Sportler-Autobiografie, die Ihnen ein Vielfaches dessen aufs Konto spülte, was Sie beim FC zuletzt verdient hatten.

Das war nie meine Intention. Aber schwer war das ja auch nicht. Beim FC habe ich am Anfang 1200 Mark brutto verdient (im Monat, d. Red), mein letzter Vertrag belief sich auf 220.000 Mark pro Jahr. Ich war absoluter Führungsspieler und sagte dem Präsidenten Peter Weiand bei den Verhandlungen damals: Das kann gerne die Gehaltsobergrenze sein, dann darf aber auch kein anderer Spieler mehr verdienen! Das sagte er mir zu, und kurze Zeit später erhöhte er Dieter Müllers Gehalt auf 250.000 Mark. Ich habe die Faust in der Tasche geballt und weitergemacht. Vertrag war Vertrag, und ich habe niemals einen gebrochen.

Sie haben vier große Turniere gespielt für den DFB, standen dabei dreimal im Finale. Gibt es ein Spiel, das alles überstrahlt?

Das größte und wichtigste Spiel war 1982 das Halbfinale gegen Frankreich. Diese Partie hat alles in den Schatten gestellt. Sowohl was das fußballerische Niveau angeht als auch die Dramatik und die Emotionen. Mein Zusammenprall mit Patrick Battiston, der 1:3-Rückstand, die Aufholjagd, dann das Elfmeterschießen, in dem ausgerechnet ich, der absolute Bad Boy, zweimal richtig reagiere. Das war für alle Beteiligten ein nie da gewesener Ritt auf der Achterbahn der Gefühle. Ich weiß nicht, wie viele Mannschaften geschafft hätten, was diese beiden Teams an diesem Abend in Sevilla geschafft haben. Es war ein Jahrhundertspiel.

Schumacher (re.) mit Hannes Löhr nach dem Double mit dem 1. FC Köln in der Saison 1977/78. imago images/Pfeil

Kommen wir zu einem schwierigen Thema. Wie ist Ihr Verhältnis zum 1. FC Köln heute?

Ich genieße es, einfach Fan zu sein. Man muss immer differenzieren zwischen dem Verein und den jeweils handelnden Personen. Mit dem FC ist es wie mit einer Liebesbeziehung. Es gibt Höhen und Tiefen, doch am Ende bleibt die Liebe.

Sie sind mit 541 Pflichtspielen wohl auf ewig Rekordspieler der Geißböcke. In die virtuelle Hall of Fame des Klubs wurden Sie bislang nicht aufgenommen. Irritiert Sie das?

Diese Frage würde ich Ihnen gerne stellen.

Aber ich stelle hier doch die Fragen … Wurden Sie denn, wie vom amtierenden Präsidium angekündigt, in Gespräche eingebunden?

Nein.

Steigt der FC ab?

Es sieht dramatisch aus. Der Rückstand auf Platz 15 ist groß. Es geht in Sachen Relegationsplatz nur noch um Mainz und den FC.

In einem möglichen Relegationsduell könnte der FC auf den Hamburger SV mit Steffen Baumgart treffen. Sie halten dies für eine schwierige Konstellation. Warum?

Weil dann noch mehr Dampf auf dem Kessel ist als ohnehin.

Wo sehen Sie denn die größten Probleme?

Wie viele Tore haben wir geschossen? 16 bis vor dem Leverkusen-Spiel. Davon mehr als die Hälfte nach ruhenden Bällen. Wir kommen nicht oft vor das Tor. Das macht es schwer, ein Spiel zu gewinnen. Von der wöchentlich zunehmenden nervlichen Belastung ganz zu schweigen. Ich drücke die Daumen, dass es am Ende gut geht. Aber: Durch die Transfersperre wird es kommende Saison sicher nicht einfacher.

Zum Abschluss die Frage, die auf keinen Fall fehlen darf: Würden Sie im Rückblick etwas anders machen? Oder sind Sie da angekommen, wo Sie hinwollten?

Ich bin dem Fußball dankbar für alles, was ich erreicht habe. Es war eine super Zeit.