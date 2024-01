Tomlins Rekordserie geht weiter - doch dem Steelers-Trainer ist's egal

Nach dem zwischenzeitlichen Einbruch sind die Pittsburgh Steelers im Saisonfinale der NFL wieder voll da - und haben noch gute Aussichten auf ein Play-off-Ticket. Das ist auch das Ziel, weswegen Head Coach Mike Tomlin der Ausbau seiner famosen Serie nicht interessiert.

"Das kümmert uns nicht." Mit diesem klaren Satz antwortete Mike Tomlin am Sonntag nach dem wichtigen 30:23 seiner Pittsburgh Steelers bei den ebenfalls noch im Play-off-Rennen befindlichen Seattle Seahawks auf die Frage, was ihm denn der Ausbau seines Rekords bedeute.

Mit diesem Erfolgserlebnis stand schließlich auch im 17. Jahr seiner Amtszeit als Head Coach in "Steel City" fest, dass er eine Regular Season einfach nicht mit einer negativen Bilanz abschließen kann. Und das, obwohl seine Mannschaft wie schon letztes Jahr längst nicht mehr zur Creme de la Creme der National Football League gehört. Nach 9-8 vergangene Spielzeit steht Pittsburgh nun bei 9-7.

Doch indivduelle Statistiken sind Tomlin egal, das machte er mit seinen Aussagen einmal mehr klar. Ihm ging es nur darum, dass seine Schützlinge den Kampf "in einer feindseligen Umgebung" im gewohnt lautstarken Stadion Seattles angenommen hatten. Und das auch mit auf einmal funktionierendem Offensivspiel, was über die gesamte Saison hinweg die größte Baustelle in "Steel City" gewesen war.

Tomlin verteilt "großes Lob"

Running Back Najee Harris spulte - auch weil die Offensive Line stark agierte (Tomlin: "Ein großes Lob, die O-Line hat die Welle erst entstehen lassen, auf der wir dann geritten sind") - stolze 122 Yards ab und erreichte zwei Touchdowns. Sein Nebenmann Jaylen Warren sorgte für 75 Yards plus Score, während Mason Rudolph keine Fehler machte und für 274 Yards warf. Der Ersatzmann des verletzten Quarterbacks Kenny Pickett wird auch in Week 18 beim wichtigen Gastspiel bei Rivale Baltimore (Top-Seed in der AFC schon sicher) starten, obwohl der etatmäßige Starter wohl wieder einsatzbereit ist.

Und genau dieses Regular-Season-Finale bei den Ravens kümmert Tomlin, nicht seine Rekordserie oder sonst irgendwas. Denn um überhaupt noch die Play-offs der NFL erreichen zu können, muss im ersten Spiel dieses letzten regulären Spieltags (Samstag, 22.30 Uhr MEZ) ein Sieg her. Und dann muss in Pittsburgh (9-7) vor den Endgeräten gehofft werden - entweder auf eine Niederlage Buffalos (9-7) in Miami, eine Pleite Jacksonvilles (9-7) in Tennessee oder ein Remis zwischen Indianapolis (9-7) und Houston (9-7).

Zum Thema: NFL legt Spielplan fest: Miami-Buffalo-Kracher zum Abschluss von Week 18

Etwas kurios: Sogar eine Niederlage könnte reichen. Dann müsste Jacksonville verlieren UND zugleich die bereits ausgeschiedenen Denver Broncos (8-8) die ebenfalls nicht mehr im Rennen befindlichen Las Vegas Raiders (7-9) schlagen UND Indy vs. Houston nicht remis enden.

Die Cowboys sind für die Steelers in Reichweite

Zum Abschuss noch einmal zurück zu Tomlin: Pittsburgh kam in seiner erfolgreichen Ära dreimal (2012, 2013 und 2018) auf eine 8-8-Bilanz - und gewann in der ganzen Zeit einmal den Super Bowl (2008/09 mit dem zweimaligen Champion "Big Ben" Roethlisberger am Abzug mit 27:23 gegen die Arizona Cardinals). Die Playoffs hat das stolze Franchise aus der AFC North unter ihm bis jetzt zehnmal erreicht.

Ganz nebenbei haben Steelers-Mannschaften schon seit 2004 keine negative Saisonbilanz mehr verzeichnet - das sind zusammengerechnet mit Tomlins 17 Jahren als Cheftrainer stolze zwei Jahrzehnte - und damit mehr als die New England Patriots zwischen 2001 und 2019 (19). Auf mehr kommen in der Geschichte der NFL bislang lediglich die Dallas Cowboys zwischen 1965 und 1985 (21).