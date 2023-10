Tomiaks Wiedergutmachung für den Gang durch die Drehtür

Mit dem 3:1 über Hannover 96 bauen die Roten Teufel ihre Serie aus und hüpfen über Nacht auf die Spitzenposition. Ein Spieler weint. Doch er vergießt keine Tränen der Freude.

Eine Dreiviertelstunde nach dem Schlusspfiff ließ Dirk Schuster den Kater aus dem Säckchen: Boris Tomiak war es also, der schon in Osnabrück den zweiten Strafstoß hätte schießen sollen, nachdem Kevin Kraus zur Halbzeit in der Kabine geblieben war. Zur Erinnerung: Statt Tomiak legte Terrence Boyd sich den Ball auf den Punkt - und vergab jämmerlich. Tomiak gelangte an der Bremer Brücke dennoch zu Ruhm, in der achten Minute der Nachspielzeit köpfte er das Spielgerät zum 2:2-Endstand ins Netz und rettete dem 1. FC Kaiserslautern den Bestand der Serie.

Nun verbuchte der 25-Jährige einen großen Anteil daran, dass die Reihe ungeschlagener Spiele abermals fortgeschrieben wurde, auf sieben an der Zahl. Er verwandelte gegen Hannover 96 gleich zwei Elfmeter. Nummer eins in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum zwischenzeitlichen 1:1, Nummer zwei in der "Overtime" des zweiten Durchgangs, mit der finalen Aktion der Partie zum 3:1-Endstand.

Vom Punkt mit Eiseskälte

Beide Male blieb Tomiak kalt wie eine Hundeschnauze. Er wartete, bis der Hannoveraner Torwart Ron-Robert Zieler sich für eine Ecke seines Gehäuses entschieden hatte und schob den Ball lässig in die Mitte. "Das hat er sehr gut hinbekommen", lobte Trainer Dirk Schuster ohne Überschwang und attestierte seinem Schützling, fortan im teaminternen Schützenranking "Minimum gleichauf" mit Kevin Kraus platziert zu sein; Tomiaks Verteidigerkollege saß am Freitag zunächst auf der Bank.

Ob der Nonchalance, mit der Tomiak vollstreckte, stockte manch einem Fan auf der Tribüne der Atem. "Ich weiß ja nicht, wie es von oben aussah, aber die waren schon so gewollt", sagte Tomiak und lachte. Er konnte sich nicht entsinnen, als Profi einmal zwei Treffer in einer Partie erzielt zu haben. Für einen Abwehrspieler zählt dies gewiss auch nicht zum Alltag. Tomiak hat damit drei der bislang 18 Tore der Roten Teufel markiert, er ist der zweitbeste Schütze des Teams nach Ragnar Ache (6).

Schmunzeln, freuen, realistisch bleiben

Für den gebürtigen Essener waren die beiden verwandelten Elfmeter aber noch aus einem anderen Grund erfreulich. Beim 0:1 hatte ihn Gegenspieler Andreas Voglsammer "in die Drehtür geschickt", wie Dirk Schuster es formulierte. Voglsammers Vorlage veredelte Havard Nielsen in aller Seelenruhe. "Ich muss ein bisschen mehr Distanz halten, ich bin zu eng am Mann", rekapitulierte Tomiak, "da sehe ich nicht gut aus, das ärgert mich auch. Ich bin ganz froh, dass ich das Gegentor wieder ein bisschen gutmachen konnte." Ein bisschen ist ein bisschen untertrieben.

"Wir sind von einer Spitzenmannschaft noch ein ganzes Stück entfernt." Dirk Schuster

Mit dem fünften Saisonerfolg katapultierte der FCK sich am Freitagabend auf Platz 1. Ein Umstand, den der Anhang mit den obligaten "Spitzenreiter"-Sprechchören goutierte. Tomiak mochte der Premiumposition keinen allzu großen Stellenwert beimessen: "Da kann man drüber schmunzeln und sich auch darüber freuen, aber wir bleiben natürlich realistisch."

Ein Mangel an Dominanz und Souveränität

Dirk Schuster wird dafür schon sorgen. Er kündigte an, seine Mannen in der länderspielbedingten Pause nach zwei Tagen der Regeneration am Dienstag und Mittwoch mit Doppeleinheiten triezen zu wollen. Am kommenden Freitag steht zudem die Testpartie gegen den französischen Erstliga-Aufsteiger FC Metz an. Obgleich das Klassement für einen Moment das Gegenteil verkünde, habe es wenig mit dem tatsächlichen Leistungsstand seiner Elf gemein, fand Schuster sinngemäß.

Nach den beiden Niederlagen zum Auftakt und der damit einhergegangenen "Schwarzmalerei" habe man sauber weitergearbeitet und "den Turnaround" geschafft, die erreichte Punktzahl, 17, fühle sich gut an; gleichwohl habe man von einem sehr guten Kontrahenten die eigenen Defizite aufgezeigt bekommen. "Von der Spielanlage, den Abläufen, den Automatismen her war einiges stimmig bei Hannover 96", sagte Schuster, in puncto Dominanz und Souveränität fehle seiner eigenen Mannschaft noch vieles. "Wir haben das Spiel mit sehr viel Herzblut, Leidenschaft und Willensstärke drehen können. Das zeichnet den Betze auch aus. Aber wir sind von einer Spitzenmannschaft noch ein ganzes Stück entfernt."

Schuster rühmte auch die individuelle Klasse des Gegners. Dabei wohnt auch seinem eigenen Kader eine solche inne. Das Tor zur 2:1-Führung, entstanden aus einer tempogeladenen Mehrfachkombination zwischen Vollstrecker Aaron Opoku und Richmond Tachie, war eine Augenweide.

Puchacz und die Tränen der Enttäuschung

Bei Tymoteusz Puchacz flossen derweil die Tränen. Es waren keine Tränen der Freude. Am Morgen noch für die bevorstehenden Länderspiele Polens auf den Faröer und gegen Moldawien nominiert, musste der Linksverteidiger nach 67 Minuten den Platz verlassen - verletzt. Ein Vertreter des polnischen Trainerstabes war extra angereist, um sich Puchacz anzuschauen. Die erste Untersuchung noch während der Partie ließ einen Faserriss in den Adduktoren vermuten. Die Nominierung ist somit hinfällig. "Für ihn tut mir das unendlich leid. Er hat sich bei uns richtig reingebissen", sagte Schuster. Puchacz, von Bundesligist Union Berlin geliehen und in der vergangenen Saison mit nur drei Pflichtspieleinsätzen versehen, ist in Kaiserslautern längst Stammkraft. Dass er im kommenden Zweitligaspiel am 21. Oktober bei Fortuna Düsseldorf schon wieder mitwirken kann, muss bezweifelt werden.