Tomas Mrkva: "Brauche diese innere Ruhe"

Der Re-Start für Tomas Mrkva und den THW Kiel nach der Pause für die Handball-EM misslang, es gab eine deutliche Niederlage gegen den SC Magdeburg. Mit einem Arbeitssieg und einem wichtigen Punkt in Kielce wurde danach aber die Trendwende eingeleitet. Diese soll morgen im Heimspiel gegen den TVB Stuttgart fortgesetzt werden, im Vorfeld sprach der Torhüter mit dem Zebra-Magazin des Vereins über den Re-Start, sein Torhüter-Spiel und seinen neuen Gespannpartner.

"Grundsätzlich bin ich eher der ruhige Typ. Das heißt aber nicht, dass ich nach einer guten Parade nicht auch explodieren kann und meine Emotionen rausschreie. Das ist einfach mein Spiel, als Torhüter möchte ich eine gewisse Ruhe ausstrahlen", so Tomas Mrkva, der anfügt: "Und ich brauche diese innere Ruhe auch, um mich auf den Ball und den Werfer fokussieren zu können. Wenn ich dann einen Ball halte, müssen die Emotionen aber raus. Es gibt doch nichts schöneres, als in unserer Arena gemeinsam mit unseren Fans über eine gelungene Aktion zu jubeln."

Das will der Torhüter des THW Kiel auch am morgigen Sonntag, ein Heimspiel gegen den TVB Stuttgart steht an. "Gegen den TVB müssen wir komplett fokussiert sein, das Spiel wird erneut ein hartes Stück Arbeit. Das hat man schon im Hinspiel gesehen, als wir die Partie erst im zweiten Durchgang entscheiden konnten. Wir sind gewarnt, wollen aber natürlich die zwei Punkte zu Hause einfahren und damit uns und auch unsere fantastischen Fans belohnen", erläutert Tomas Mrkva im Zebra-Interview.

"Das erste Spiel gegen Magdeburg war dann überhaupt nicht gut von unserer Seite. Der SCM hat verdient gewonnen - leider", blickt der Torhüter auf das 26:33 zum Re-Start der Handball Bundesliga. "Beim Bergischen HC hatten wir die Partie über weite Strecken fest im Griff. Eine kurze schlechte Phase hat den BHC dann wieder zurück und in Führung gebracht. In dieser Situation sind wir aber cool geblieben und haben verdient die Punkte geholt, worüber wir wirklich froh waren."

"Samir ist ein wirklich netter Kerl, der auch Bälle halten kann. Das ist letztlich das entscheidende Kriterium bei uns", so Tomas Mrkva mit einem Schmunzeln über den im September nachverpflichteten Torhüterkollegen. "Darüber hinaus verstehen wir uns wirklich gut. Samir hat sich durch seine Art und sein Auftreten sehr schnell in die Mannschaft integriert. So, wie man ihn auf dem Spielfeld erlebt, ist er ja auch außerhalb. Ein sehr positiver Mensch, das passt perfekt."

» Punkt in Kielce "kann am Ende Gold wert sein"

22. Spieltag Handball Bundesliga

» Tabelle Handball Bundesliga