Tom Wolf: "Unentschieden hätte das Spiel wahrscheinlich verdient gehabt"

Über sechzig Minuten lieferten sich der ASV Hamm-Westfalen und die SG BBM Bietigheim im Verfolgerduell der 2. Handball Bundesliga das erwartet spannende Topspiel in einer restlos ausverkauften Halle in Hamm. Der ASV legte vor 2.500 Zuschauern über weite Strecken vor, verpasste aber in der letzten Minute die erneute Führung und als Mohamed Aly, nach dem Treffer von Alexander Velz, einen letzten Kempa-Versuch von Hamm abwehrte, jubelten die Gäste über einen 32:33-Auswärtssieg. Die Stimmen zum Spiel:

"Das ist so bitter. Meine Spieler haben unglaublich viel investiert, haben zweieinhalb Wochen maximal gut trainiert und sich vorbereitet. Das soll die Leistung von Bietigheim nicht schmälern, die hier ein Topspiel gemacht haben. Aber ich bin noch nie so leer gewesen, nach einem Spiel", so ein enttäuschert ASV-Trainer Michael Lerscht nach Abpfiff.

Kapitän Fabian Huesmann ergänzt: "Beide Mannschaften haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben den erwarteten Kampf gesehen, den sich alle in der Halle gewünscht haben. Wir haben ein ganz tolles Handballspiel gehabt, einen tollen Handballabend, natürlich aus meiner Sicht mit dem falschen Gewinner. Aber man muss Respekt zollen an Bietigheim, die haben das heute gut gemacht. Da muss man einfach den Hut ziehen, auch wenn es gerade verdammt weh tut" Entscheident waren "Kleinigkeiten. Ich kann es noch gar nicht so genau sagen. Am Ende des Tages ist es ein Tor. Es ist extrem bitter gerade", kann Fabian Huesmann die ärgerliche Niederlage kurz nach Abpfiff am Dyn-Mikrofon noch nicht in Worte fassen.

Währenddessen jubelte die SG BBM Bietigheim ausgelassen mit den rund 30 mitgereisten Fans. "Das ist unfassbar geil, was unsere Fans hier mitgemacht haben. Sieben Stunden fahren die hier her. Wir wussten, dass es hier ein unfassbarer Fight wird, Riesenkompliment an Hamm. Im Endeffekt sind es Kleinigkeiten und dann stehen wir Gott sei Dank jetzt mit zwei Punkten da", strahlt Alexander Velz, mit acht Toren, darunter der entscheidende 32:33-Treffer, bester Torschütze für die SG BBM Bietigheim.

Ein Spiel das keinen Sieger verdient?

Tom Wolf ergänzt: "Es war 60 Minuten Vollgas von beiden Seiten, von der Halle. Am Ende ist es Glaube, dass wir dran glauben, dass wir die Dinger rein machen. Unentschieden hätte das Spiel wahrscheinlich verdient gehabt, wir sind umso glücklicher, dass wir die zwei Punkte haben".

Im engen Aufstiegskampf hilft der Sieg der SG BBM Bietigheim zwar ungemein, entschieden ist jedoch noch gar nichts. "Es sind noch neun Spiele. Wir müssen konstant bleiben. Wir müssen gut spielen. Wir haben jetzt am Sonntag eine sehr schwere Aufgabe gegen Essen. Am Freitag fahren wir nach Potsdam, da wartet wahrscheinlich das gleiche Spektakel wie heute. Von daher ausruhen ist nicht".

Nach dem Sieg hat Tom Wolf viel Lob für Trainer Iker Romero übrig: "Was Iker gut macht, ist, dass wir immer Druck haben. In der Winterpause haben wir gesagt: 'Wir stehen gut da, ab jetzt haben wir noch 15 Spiele Finale. Jedes Spiel ist Finale'. Und das verkörpert er auch, das verkörpern wir im Training. Dann ist so ein Spiel wie in Hamm im Grunde auch nur ein Spiel, auch wenn es natürlich größer ist, weil es um Big Points geht. Dass wir seit Anfang der Saison mit diesem Druck umgehen, den auch der Trainer bewusst ausübt, hilft uns."