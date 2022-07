Tollhaus Bramall Lane: Lächelt England oder geht Schwedens extremer Plan auf?

Die einen wollen ihr Heimatland verzaubern, die anderen mit einem extrem guten Plan Akzente setzen. Und sowohl England wie auch Schweden das EM-Finalticket lösen.

Raus aus dem Tunnel, Schweden wartet: England um Ellen White und Fran Kirby. The FA via Getty Images

Der Fußball als Ablenkung. Auch in England diktieren Themen wie Lebenshaltungskosten und Treibstoffpreise das Geschehen. Aber auch die EM, die in die heiße Phase einbiegt. Vier Teams sind noch dabei - und zum Glück für die Befindlichkeiten auf der Insel auch die englischen Fußballerinnen.

Die seit 18 Spielen ungeschlagenen "Lionesses" treffen am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Schweden. Rein sportlich geht es darum, den Siegeszug fortzusetzen und nach den Halbfinal-Niederlagen von 2015 (WM), 2017 (EM) und 2019 (WM) wieder einmal in ein Endspiel eines großen Turniers vorzustoßen. Was zuletzt 2009 der Fall war und im Olympiastadion von Helsinki in ein 2:6-Debakel gegen Deutschland mündete.

Aber es geht eben nicht nur um das Sportliche. Fran Kirby unterstreicht das. "So sehr wir auch gewinnen wollen, wir wollen den Menschen auch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern", sagte die 29-jährige Chelsea-Stürmerin.

Knapp 30.000 Fans im Stadion - Party im ganzen Land?

"Wenn sie den Fernseher einschalten, können wir ihnen hoffentlich für 90 Minuten eine Flucht vom Alltag bieten, dann können sie jubeln und sehen, wie leidenschaftlich wir für dieses Land spielen." Kirbys Vorhaben ist auch mit einem Wunsch verbunden: "Hoffentlich macht es sie ein bisschen stolz und sie können von allem anderen abschalten, was gerade so los ist."

Geht der Plan auf, dann wird die Fangemeinde der Lionesses unter den knapp 30.000 Zuschauern die Bramall Lane in ein Tollhaus verwandeln. Dann soll die Freude aus dem Stadion über das ganze Land schwappen. Kirby: "Wenn wir es schaffen, das Halbfinale zu gewinnen und ins Endspiel kommen, dann wird das unglaublich für die Leute in diesem Land sein, dass sie etwas zu feiern und zu genießen haben." Und Englands Hoffnung auf das Ende einer mit dem WM-Gewinn 1966 begonnenen Durststrecke würde neue Nahrung erhalten.

Auch Schweden seit März 2020 unbesiegt

Der Party im Weg steht: Schweden. Die Olympiazweiten aus Skandinavien fühlen sich bereit für die Aufgabe, wissen aber auch: "Wir brauchen einen guten Plan, vielleicht eine extremen und sehr guten Plan." Das ahnt der schwedische Coach Peter Gerhardsson, der mit einer "interessanten Herausforderung für uns" rechnet.

Außer der Niederlage gegen Kanada beim Olympia-Finale im Elfmeterschießen (2:3) gab es seit März 2020 keine Pleite für die Schwedinnen, die sich zwar im Viertelfinale gegen Belgien (1:0) schwer taten und erst in der Nachspielzeit das goldene Tor erzielten. Aber 34 Torschüsse belegten auch, dass das schwedische Team über viel Offensiv-Power verfügt.

